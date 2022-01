Comment télécharger des vidéos de Reddit sur Android

C’est comme ça que vous pouvez facilement télécharger des vidéos Reddit directement sur votre appareil mobile Android. Pas à pas.

Reddit est l’une des plateformes les plus populaires au monde, elle est capable d’obtenir tout type d’informations et grâce aux millions de groupes ou sous-reddits présents, elle a réussi à devenir l’une des plus grandes communautés sur Internet.

Bien entendu, cette plateforme regorge de contenus multimédias très pertinents, que de nombreux utilisateurs aimeraient avoir sur leur appareil mobile, notamment des vidéos. Mais savez-vous comment faire ?

Si vous êtes un utilisateur de Reddit et que vous souhaitez apprendre étape par étape comment télécharger des vidéos Reddit sur Android, ne vous inquiétez pas. Dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez faire.

Vous pouvez donc télécharger des vidéos de Reddit sur Android

Pour télécharger une vidéo de Reddit et en qualité HD, vous n’aurez pas besoin d’être un expert en informatique, et si vous avez besoin d’une application mobile et suivez les étapes suivantes.

Téléchargez et installez l’application mobile Viddit disponible sur le Google Play Store. Vous pouvez également télécharger l’application en suivant ce lien.

Maintenant, ouvrez Reddit depuis votre navigateur mobile ou depuis l’application.

Trouvez la vidéo que vous souhaitez télécharger et cliquez sur l’icône « Partager ». Ensuite, une série d’applications sera présentée.

Ouvrez l’application qui dit « Viddit » où vous verrez l’URL de la vidéo. Cliquez ensuite sur le bouton « Télécharger ». Très probablement, il affichera une bannière publicitaire après le téléchargement.

À la fin du téléchargement de la vidéo, vous pouvez l’enregistrer dans la section téléchargement de votre mobile ou directement dans le dossier vidéos.

La bonne chose à propos de Reddit est qu’il vous permet de télécharger des vidéos sans limites ni restrictions. Donc, si un contenu a attiré votre attention, voici les étapes pour le télécharger.

