Que sont les codes Spotify et comment sont-ils scannés ?

Codes Spotify : codes QR pour ouvrir des chansons directement depuis votre mobile.

Les codes QR sont devenus un excellent moyen de partager du contenu avec d’autres personnes. Avec une manière aussi simple et intuitive de les utiliser, il est compréhensible que les entreprises en profitent et les intègrent dans leurs services.

C’est ainsi que Spotify a voulu leur donner une touche plus personnalisée, en créant leurs propres « Codes Spotify » avec lesquels vous pouvez partager votre musique préférée en quelques secondes. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonction, nous vous indiquerons tous les détails ci-dessous.

Que sont les codes Spotify ?

Spotify souhaite que vous partagiez votre musique, vos artistes et vos listes de lecture préférés avec votre entourage. De plus, ils souhaitent que vous le fassiez facilement, rapidement et naturellement, d’où l’importance des codes Spotify.

Pour mieux les comprendre, il s’agit d’un ensemble de codes qui, en scannant avec votre mobile, vous amèneront à un contenu précis. Allez, de la même manière qu’un QR code traditionnel fonctionne, mais exclusif à cette plateforme de streaming.

Leur design est assez frappant et elles diffèrent des barres QR classiques que nous connaissons aujourd’hui. Dans ce cas, ils consistent en une petite image accompagnée de barres de différentes tailles qui ressemblent à une onde sonore.

Bien que ce ne soit pas une nouveauté, depuis que Spotify les a intégrés en 2017, il est aujourd’hui possible de retrouver ces codes dans de nombreux endroits, des espaces publics comme les cafés ou les bus à la publicité extérieure. Ceci sans oublier ceux que vous pouvez recevoir de vos amis.

Comment puis-je utiliser les codes Spotify ?

Si vous avez reçu l’un de ces codes de Spotify ou si vous en avez rencontré un dans la rue et que vous ne savez pas comment les utiliser, ne vous inquiétez pas. Ici, nous vous expliquons étape par étape comment le faire et en tirer le meilleur parti.

La première chose dont vous devez être clair est qu’ils fonctionnent de la même manière que les codes QR traditionnels, à la différence que vous devez les scanner à partir de l’application Spotify en suivant ces étapes :

Sur votre mobile, ouvrez l’application Spotify.

Allez dans la section « Rechercher » ou localisez l’icône en forme de loupe en bas de votre écran.

Cliquez maintenant sur la barre de recherche. Vous aurez alors la possibilité de saisir le nom de la chanson, de l’artiste, de l’album ou de la liste de lecture. Mais quand on regarde de près, une petite icône d’appareil photo s’affiche sur le côté droit.

Il vous suffit de cliquer sur cette option (si c’est la première fois, il vous demandera des autorisations pour accéder à la caméra de votre mobile) et vous pourrez scanner les codes Spotify que vous souhaitez. Une fois que l’application reconnaît le code, elle vous redirigera automatiquement vers le contenu codé.

Comment créer un code dans Spotify

Maintenant que les codes Spotify sont clairs et comment ils sont utilisés, il est temps d’apprendre à les créer. Ce processus est assez simple et ne nécessite pas de grandes connaissances, bien que cela dépende de ce que vous souhaitez partager. De la même manière, ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons attentivement.

Créez des codes à partir de votre profil

Si vous souhaitez partager votre profil avec d’autres personnes via l’un de ces codes, c’est très simple. Allez simplement dans « Spotify> Accueil> Paramètres> Voir le profil> appuyez sur les trois points » et le code à scanner apparaîtra.

Créez des codes pour une chanson, un artiste, un album, un podcast ou une liste de lecture

Dans le cas de tout contenu au sein de la plate-forme, le processus est exactement le même. Dans ce cas, vous devez rechercher le contenu que vous souhaitez (chanson, artiste, album, podcast ou playlist, etc.) puis appuyer sur les trois points pour accéder à l’image.

Il existe une autre option qui est très similaire mais en cliquant sur l’option « Partager ». Ici, en plus de l’image en question, vous aurez d’autres options pour envoyer les informations selon vos préférences.

Comment créer des codes Spotify avec une application tierce

La dernière option consiste à utiliser les codes Spotify à partir de votre mobile ou de votre PC. On pourrait dire qu’il s’agit d’une application « tierce » pour le simple fait de ne pas être dans l’interface Spotify elle-même. Quoi qu’il en soit, c’est officiel de la société de streaming elle-même et totalement gratuit.

Pour l’utiliser c’est assez simple, il vous suffit de copier l’adresse URI du contenu que vous souhaitez au sein de Spotify, de la coller à l’endroit indiqué et d’appuyer sur le bouton « Obtenir le code Spotify ». Aussi simple que cela.

Si vous ne savez pas comment obtenir l’URI du contenu, accédez simplement à la chanson, à l’artiste, à l’album, au podcast ou à la liste de lecture que vous souhaitez partager, cliquez sur le lien en trois points> copier.

La meilleure chose à propos de cet outil est qu’il vous permet de personnaliser le code. Vous pouvez modifier la couleur de l’arrière-plan et de la barre de son, choisir la taille et le format dans lesquels vous souhaitez l’enregistrer. Une fois terminé, vous le téléchargez et le partagez.

Maintenant que vous savez ce que sont les codes Spotify et comment ils sont scannés, la prochaine fois que vous voudrez partager une chanson avec vos amis ou dédier cette ballade à un être cher, vous aurez un moyen plus créatif de les surprendre.

