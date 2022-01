Comment convertir un fichier HEIC en JPG sous Windows

Le format HEIC est une version (propriété d’Apple) de HEIF (High-Efficiency Image File). Le point fort de ce format est sa capacité à réduire le poids des images sans perdre en qualité. Le point critique est la question des applications et des appareils qui le supportent. Bien que de plus en plus de gens adoptent HEIC, il n’est toujours pas aussi communément accepté que, par exemple, JPG.

Donc, si vous êtes un utilisateur Windows et que vous souhaitez convertir un fichier HEIC en JPG, découvrez dès aujourd’hui comment le faire facilement.

Étant donné que HEIC est un format beaucoup plus récent que JPG, il peut être incompatible avec les appareils non Apple. Donc, si vous souhaitez convertir un fichier HEIC en JPG sous Windows sans aucun logiciel, ne vous inquiétez plus et suivez les étapes ci-dessous.

Comment convertir HEIC en JPG sous Windows

Le seul inconvénient de la méthode qui suit est que vous ne pouvez convertir que 5 photos à la fois. Mais à part ça, ça marche parfaitement.

1. Ouvrez votre navigateur et allez sur heictojpg.com, ou cliquez directement ici.

2. Cliquez sur l’icône verte « + » pour ouvrir l’explorateur de fichiers de votre ordinateur.

3. Choisissez maintenant le fichier que vous souhaitez convertir, puis sélectionnez « Ouvrir ».

4. Vous devrez attendre quelques secondes pour que la conversion se termine. Une fois la conversion terminée, cliquez sur « Télécharger JPEG » comme indiqué ci-dessous.

Comment convertir HEIC en JPG en utilisant CopyTrans HEIC

Cette méthode vous permet de convertir des fichiers plus rapidement et en moins d’étapes, mais nécessite l’installation d’un logiciel comme condition préalable. Si cela ne vous dérange pas d’installer CopyTrans HEIC, cliquez ici pour le faire.

1. Cliquez sur Télécharger.

2. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le fichier téléchargé.

3. Cliquez sur « Suivant ».

4. Sélectionnez « J’installe CopyTrans HEIC pour un usage domestique » dans la fenêtre qui apparaît, puis à nouveau « Suivant ». Le logiciel est maintenant installé.

5. Pour l’utiliser, faites un clic droit sur le fichier .heic et sélectionnez l’option « Convertir en JPEG avec CopyTrans ». Le fichier converti apparaîtra côte à côte avec l’ancien.

Comment éviter la conversion manuelle

Si vous transférez occasionnellement des photos de votre iPhone ou iPad vers votre PC Windows, vous pouvez éviter d’avoir à convertir manuellement vos photos en utilisant un paramètre.

1. Accédez aux « Paramètres » de votre appareil.

2. Faites glisser vers le bas et accédez aux paramètres « Photos ».

3. Faites à nouveau glisser vers le bas et dans la zone « Transférer vers Mac ou PC » sélectionnez « Automatiquement ». Cela garantira que toutes les photos sont transférées dans un format compatible au lieu du format HEIC.

Si vous utilisez également un Mac, vous serez heureux de savoir que vous pouvez prévisualiser nativement les fichiers image HEIC et les convertir en fichiers JPG à l’aide de l’application MacOS Preview. Il n’est absolument pas nécessaire d’installer un logiciel supplémentaire sur votre Mac.

A lire aussi…