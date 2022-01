Spotify : comment accéder à toutes les chansons que vous avez aimées

YUNTX Android 10.0 Autoradio Compatible avec VW Passat/Golf/Skoda/Seat - GPS 2 Din - Caméra arrière et Canbus GRATUITES - 9 Pouce - Soutien Dab+ / Commande au Volant / 4G / WiFi/Bluetooth/Mirrorlink

【SYSTÈME D'EXPLOITATION】 Basé sur le système d'exploitation Android 10, 2 Go de RAM / 32 Go, vous pouvez installer autant d'applications que vous le souhaitez sans s'inquiéter. Profitez d'une réponse plus rapide et d'une expérience utilisateur sans faille. Si le produit convient à votre voiture, veuillez nous contacter avec une photo du tableau de bord: [email protected] 【MODELES DE VOITURE APPLICABLES】 Parfait compatible avec VW Bora/Caddy/EOS/Golf/Jetta/Lavida/Magotan/New Sharan/ Passat/Sagitar/Scirocco/Touran/ Tiguan/Polo | Seat Altea/Leon/Toledo/Alhambra | Skoda Fabia/Praktik/Roomster/Rapid/Superb | compatible avec Volkswagen OEM radio RCD 210/RCD 310/RNS 310/RNS 315/RCD 510/RNS 510 (Plus de détails peuvent être trouvés dans la description) 【MULTIFUCTION】 Supportez la radio Dab +, la capacité de diffuser Spotify et Pandora à partir de votre téléphone via Bluetooth pour écouter des millions de chansons que vous aimez et passer des appels mains libres en conduisant. Et restez connecté à votre téléphone via EasyConnection. Tout contenu de smartphone Android ou iOS peut être reflété sur cette chaîne stéréo 【SPLIT SCREEN & GPS】 Le mode écran divisé permet d'exécuter deux applications côte à côte. Vous pouvez utiliser Spotify pendant la navigation. Intégré au module GPS et GPS externe GPS ANT, Supportez Google Map / Waze / ICI WeGo / IGO, etc. 【SWC & WIFI & 4G】 Contrôlez cette unité principale à l'aide des boutons de commande du volant existants du véhicule. Gardez votre sécurité et votre facilité d'utilisation en contrôlant l'unité sur le volant.Utilisez votre smartphone pour créer un point d'accès WiFi ou achetez un dongle 4G.Profitez de regarder des films en ligne et de naviguer sur le site Web sans soucis.