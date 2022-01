Comment avoir le Certificat COVID sur l’écran d’accueil du mobile : pour pouvoir créer un raccourci

Ayez toujours votre certificat COVID à portée de main grâce à cette astuce : cela ne prendra que quelques secondes !

Pour le meilleur ou pour le pire, le Passeport ou Certificat COVID est un compagnon omniprésent dans notre vie de tous les jours et, jusqu’à ce que les autorités disent le contraire, nous devrons le montrer dans un certain nombre de lieux et d’occasions. Pour cette raison, il est conseillé de toujours l’avoir à portée de main sur notre téléphone portable, ce que nous avons déjà expliqué à l’époque en donnant jusqu’à 5 méthodes avec lesquelles créer un raccourci pour le certificat COVID.

Malgré tout, et pour simplifier encore les choses, nous allons aujourd’hui nous concentrer sur la méthode la plus simple de toutes celles évoquées. De cette façon, vous pouvez avoir votre passeport COVID toujours à portée de main et sans maux de tête et, surtout, sans installer d’applications tierces. Pour ce faire, nous vous expliquerons comment créer un raccourci sur le bureau ou l’écran d’accueil de votre mobile Android qui vous mènera directement au dossier avec le Certificat COVID.

De cette façon, chaque fois que vous en aurez besoin, vous l’aurez à portée de main dès que vous déverrouillerez le mobile, d’un simple toucher. Si vous ne pouvez pas vous débrouiller avec des applications de type portefeuille ou des widgets ou si vous cherchez une solution pour qu’une personne âgée ait son Certificat COVID bien localisé, continuez à lire !

Comment créer un raccourci pour avoir votre passeport COVID toujours à portée de main

Fondamentalement, ce que nous allons faire, c’est utiliser les raccourcis Google Drive pour créer un accès direct au certificat d’antan à partir de l’écran d’accueil du mobile.

Pour ce faire, nous n’aurons qu’à localiser le PDF avec le Passeport COVID que nous aurons téléchargé auprès de la délégation sanitaire correspondante. Si vous ne le trouvez pas, vérifiez le dossier de téléchargement de votre mobile Android, utilisez l’explorateur de fichiers de votre téléphone.

Une fois que vous l’avez localisé, vous devez ouvrir l’application Google Drive (le cloud de Google). Si vous ne l’avez pas installé, ce qui serait étrange puisque cette application est généralement disponible sur tous les téléphones Android, téléchargez-la sur Google Play.

Dans Google Drive, téléchargez le fichier PDF avec le certificat COVID en cliquant sur le bouton « + ». Idéalement, vous devriez le télécharger directement dans « Mon Drive » ou dans un dossier que vous pourrez facilement retrouver plus tard. Une fois téléchargé, nous pouvons passer à la création de l’accès direct.

Comme vous pouvez le voir sur l’image située sur ces lignes, la procédure est on ne peut plus simple :

Cliquez sur les trois points à côté du nom du fichier.

Balayez jusqu’à ce que vous voyiez l’option « Ajouter à l’écran d’accueil ».

Cliquez ici.

Appuyez ensuite sur « Ajouter » ou faites glisser l’icône PDF où vous le souhaitez.

Revenez à l’écran d’accueil de votre mobile et placez la nouvelle icône qui a été créée où vous préférez.

En suivant ces étapes, vous créerez un accès direct au document PDF du Passeport COVID, qui sera disponible sur l’écran d’accueil du mobile.

Si vous voulez être en sécurité, nous vous recommandons de cocher également l’option « Activer l’accès hors ligne », de cette façon, vous pouvez ouvrir le fichier PDF même lorsque vous n’avez pas de couverture. Vous pouvez trouver ce paramètre dans le même menu que l’option « Ajouter à l’écran d’accueil ». Enfin, une autre chose que vous pouvez faire est de renommer le fichier pour qu’il soit encore mieux localisé.

