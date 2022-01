Astuce : Comment enregistrer les itinéraires de Google Maps pour les utiliser plus tard lors de n’importe quel voyage

Il existe de nombreuses fonctionnalités de Google Maps qui peuvent être utilisées quotidiennement pour améliorer encore ce service. Ce n’est pas seulement un service de carte et peut aider les conducteurs et les utilisateurs à tout moment.

L’une des fonctionnalités les plus utiles disponibles est la possibilité d’enregistrer des itinéraires pour une utilisation ultérieure. Il s’agit d’une option simple à utiliser et très pratique pour tous ceux qui utilisent Google Maps de manière constante et récurrente.

Quiconque est habitué à utiliser Google Maps sait qu’il s’agit d’un outil unique, en particulier pour ceux qui conduisent. Il donne à l’utilisateur les directions nécessaires pour atteindre sa destination, toujours avec le chemin le plus adapté à ce que l’utilisateur souhaite.

Si vous utilisez Google Maps pour suivre toujours le même chemin, il existe une aide que vous pouvez utiliser pour éviter de toujours chercher la même destination. Ils peuvent enregistrer des itinéraires dans Maps pour les utiliser ultérieurement lors de n’importe quel voyage.





Après avoir recherché la destination et créé un itinéraire que vous souhaitez utiliser de manière récurrente, vous trouverez un bouton Épingler dans la zone inférieure, qui enregistrera cet itinéraire pour une utilisation ultérieure. Si vous choisissez, vous trouverez dans le menu l’option pour ajouter cet itinéraire à l’écran principal.

Pour utiliser plus tard la recherche qu’ils ont créée, ils peuvent accéder à l’option Go, qu’ils trouvent au bas de l’interface de Google Maps. Cette zone peut être agrandie et vous y trouverez l’entrée que vous avez créée précédemment. Cela devrait avoir le nom de la destination recherchée.





Pour l’utiliser, cliquez simplement sur Démarrer, ce qui fera passer Google Maps en mode navigation. Bien entendu, le raccourci direct créé sur l’écran principal saute ces étapes et place l’utilisateur directement dans l’interface de navigation.

Cette fonctionnalité peut être utilisée plusieurs fois, pour chacun des itinéraires que vous utilisez de manière récurrente. C’est une autre manière utile et pratique d’utiliser ce service Google, qui rejoint de nombreux autres que nous vous avons déjà montré comment utiliser.