Google Maps : comment savoir combien de personnes sont sur un site

Vous allez visiter un endroit et vous voulez vous assurer qu’il y a beaucoup de monde ? Vous pouvez donc le découvrir grâce à Google Maps.

Google Maps a évolué au fil des années, passant d’une application « simple » pour les cartes et la navigation à une plate-forme complète destinée à la fois aux conducteurs et à toute autre personne souhaitant connaître tout type d’informations sur un lieu concret.

L’une des fonctions les plus récentes pour rejoindre le service est la possibilité de savoir si un lieu est occupé, afin de pouvoir choisir le meilleur moment de la journée pour le visiter.

Découvrez si un lieu est occupé avant de le visiter sur Google Maps

Google Maps propose deux manières différentes de savoir si un lieu est occupé ou non. L’application offre la possibilité de savoir combien de personnes se trouvent à un endroit précis, ou de savoir si une partie de la carte est très fréquentée en temps réel.

La façon de consulter ces informations est différente dans chaque cas. Ensuite, nous voyons quelles sont les étapes à suivre en fonction de ce que vous voulez savoir :

Savoir combien de personnes il y a dans un établissement

Si vous voulez vous assurer que le restaurant, le centre commercial, le parc d’attractions ou tout autre établissement que vous souhaitez visiter ne sera pas plein de monde au moment de votre visite, Google Maps offre la possibilité de savoir à quel point ils sont occupés ces lieux en temps réel, grâce à une estimation approximative qui utilise les données de localisation des utilisateurs pour calculer le nombre de personnes présentes dans ce lieu.

Dans ce cas, vous pouvez savoir à quel point l’endroit à visiter est occupé si vous le recherchez sur Google Maps et appuyez sur son nom. En faisant défiler la carte d’information du lieu en question, vous verrez un graphique à barres qui montre l’afflux, à la fois en temps réel et pendant le reste de la journée. De plus, vous pouvez changer le jour à partir du menu déroulant en haut, afin de pouvoir mieux planifier votre visite.

Savoir à quel point une zone de la carte est occupée

En plus de vous permettre de connaître l’affluence d’un établissement, depuis quelques temps Google Maps permet aussi de savoir si une zone de la carte est très fréquentée.

Dans ce cas, l’avertissement apparaîtra automatiquement lorsque vous placerez la carte sur la zone surpeuplée, avec un indicateur orange qui précise qu’il y a un afflux important dans l’endroit que vous prévoyez de visiter, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous ces lignes :

Si cet avis n’apparaît pas, vous pouvez visiter la région sans craindre de rencontrer des foules de gens.

