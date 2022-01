Comment synchroniser Google Keep avec l’Assistant Google pour gérer vos listes et notes avec votre voix

Saviez-vous que vous pouvez gérer vos notes et vos listes Google Keep via l’Assistant Google ? Nous expliquons comment vous pouvez le faire.

Avec autant de services, d’applications et de plates-formes, il est difficile de se familiariser avec chacune des options proposées par Google dans tous ses produits, ou la manière dont différents services peuvent fonctionner ensemble. Par exemple, saviez-vous que vous pouvez gérer vos notes et listes enregistrées dans Google Keep à l’aide de votre voix, via l’Assistant Google ?

Si votre réponse à cette question est « non », j’ai bien peur que vous manquiez l’une des fonctionnalités les plus utiles proposées par Google dans l’une de ses applications de productivité les plus populaires. Heureusement pour vous, nous allons expliquer comment vous pouvez commencer à gérer vos notes et listes Keep à l’aide de l’assistant.

Gérez vos listes, tâches et notes Keep à l’aide de l’Assistant Google

La possibilité de synchroniser Google Keep avec l’Assistant Google n’a rien de nouveau. Il est disponible depuis la fin de 2019, mais d’une manière ou d’une autre, il est passé inaperçu pour une bonne partie des utilisateurs de Google Keep et Assistant.

C’est un outil particulièrement utile, car il vous permet de gérer des notes, des tâches, des listes de courses et bien plus encore par votre voix, à la fois depuis votre téléphone mobile et depuis d’autres appareils tels que les haut-parleurs intelligents Google Nest.

Pour configurer cette association entre Keep et Google Assistant, vous devez suivre ces étapes :

Sur votre mobile, ouvrez l’application Google. Appuyez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit de l’écran, et à partir de là, appuyez sur « Paramètres ». Appuyez sur l’option Google Assistant, et à partir de là, utilisez la barre de recherche en haut pour taper « Notes ». Vous devez accéder à l’option intitulée « Notes et listes ». Faites défiler vers le bas et, dans la section « Sélectionnez votre fournisseur de notes et de listes », choisissez Google Keep.

N’oubliez pas que si, au lieu de Google Keep, vous utilisez d’autres applications telles que Any.do ou Bring !, vous pouvez également les utiliser pour gérer vos notes et vos listes via l’assistant.

C’est tout. Désormais, les notes que vous avez dans Google Keep peuvent être gérées via l’assistant Google sur l’un des appareils auxquels vous avez associé votre compte Google.

Créer une liste de courses dans Google Keep synchronisée avec l’Assistant Google

Maintenant que la configuration est terminée, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire est de créer une liste de courses dans Google Keep qui peut être gérée via l’assistant Google.

De cette façon, par exemple, vous pouvez ajouter de nouveaux produits à la liste à l’aide de votre voix, partager la liste avec d’autres personnes ou demander à Keep de vous rappeler la liste lorsque vous arrivez au supermarché grâce à des rappels géolocalisés.

Pour ce faire, il vous suffit d’entrer dans Google Keep et de créer une nouvelle liste appelée « Liste d’achats » –ou le nom que vous souhaitez lui donner–, et de choisir l’option « Cases à cocher » dans les paramètres de la note. . En disant à l’assistant « ouvrir ma liste de courses », « ajouter X produit à ma liste de courses » ou toute autre commande, vous gérerez cette même liste sans avoir à ouvrir l’application sur votre mobile.

