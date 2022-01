Wordle, comment jouer au jeu de mode en ligne gratuitement et depuis son mobile

Wordle fait partie des jeux de mode de cette année 2022. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le premier gros hit de l’année.

Wordle pourrait être considéré comme le premier grand succès de l’année 2022. Ce jeu simple a réussi à attirer des milliers de personnes du monde entier, qui attendent chaque jour avec impatience l’arrivée d’un nouveau défi.

Les réseaux sociaux ont été inondés de personnes partageant leurs résultats lors de la résolution, ou non, des énigmes que propose ce jeu de mots cachés, extrêmement simples, mais tellement addictifs, sinon plus que d’autres titres bien plus complexes.

Qu’est-ce que Wordle et en quoi consiste-t-il ?

Wordle n’est pas un nouveau jeu. Son créateur, Josh Wardle – du nom de famille du créateur vient le nom du jeu – l’a publié en octobre de l’année dernière, bien que lui et sa femme y aient joué au jour le jour pendant des mois auparavant. Selon le New York Times, le jeu est passé de 90 joueurs le 1er novembre à plus de 300 000 le dimanche 2 janvier.

Le jeu est relativement simple, mais extrêmement bien pensé. C’est un puzzle qui consiste à deviner des mots. Chaque jour, il y a un nouveau mot de cinq lettres que les joueurs doivent deviner. Pour ce faire, ils ont six tentatives avant de devoir recommencer une nouvelle partie s’ils veulent continuer.

Chaque fois qu’un joueur tente de deviner le mot, les couleurs des lettres changent : elles deviennent jaunes si une lettre correcte a été utilisée dans la mauvaise position, ou vertes si une lettre correcte a été utilisée dans la mauvaise position. position. De cette façon, le jeu lui-même nous donne des indices pour la prochaine tentative.

Maintenant : pour l’instant, Wordle n’est disponible qu’en anglais. Pour l’instant, il n’existe pas de version de Wordle en espagnol, même si compte tenu du succès du jeu, on n’exclut pas qu’il puisse arriver dans les semaines à venir, que ce soit de la main de Josh Wardle ou d’un autre créateur.

La vraie magie du jeu est que, malgré le fait qu’il s’agisse d’un titre particulièrement addictif, il n’est pas possible de jouer plus de quelques minutes par jour ; ceux qu’il vous faut pour trouver le mot – ou finissent déstabilisés après plusieurs tentatives infructueuses. Son créateur affirme que l’intention n’est pas d' »accrocher » le public pendant des heures, selon ses mots, « c’est quelque chose qui vous encourage à y consacrer trois minutes par jour. Cela ne nécessite pas plus de votre temps que cela. »

Comment jouer à Wordle

Il est très facile de commencer à jouer à Wordle. Pour commencer, ce n’est pas une application qui doit être téléchargée sur votre mobile ou votre ordinateur. Il s’agit d’un site Web accessible depuis pratiquement n’importe quel appareil doté d’un navigateur et d’une connexion Internet. Et en plus, Wordle est totalement gratuit.

Lors de l’accès à Wordle, nous verrons une grille vide et un clavier en bas. Nous pouvons commencer à taper notre mot et appuyer sur « Entrée » lorsque nous avons terminé.

Si nous avons frappé le mot, toutes les lettres deviendront vertes. Sinon, le jeu nous donnera des indices pour savoir lesquels nous avons touché.

À la fin, nous verrons un écran de statistiques avec les temps que nous avons joués, le pourcentage de parties gagnées et notre séquence de victoires. Un compteur apparaît également, indiquant le temps jusqu’à ce qu’un nouveau mot, ou « Wordle » soit disponible.

Bonus : comment partager vos scores

Ces derniers jours, les réseaux sociaux tels que Twitter ont été inondés de publications de personnes partageant leurs victoires Wordle, avec des « emojis » de carrés qui représentent les succès et les échecs de chaque tentative.

Pour partager votre score Wordle, que ce soit sur Twitter, WhatsApp ou via toute autre plateforme, il vous suffit de terminer le jeu, puis d’appuyer sur « Partager ».

Josh Wardle semble avoir donné, presque par hasard, la recette parfaite pour rendre un jeu viral malgré la simplicité de son format. Quelque chose comme ce qui s’est passé à son époque avec le mythique Flappy Bird. Nous espérons, bien sûr, que la même chose qui s’est produite avec ce jeu ne se produit pas avec Wardle.

