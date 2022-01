Législative 2022 : découvrez comment et quand voter par anticipation

Le Portugal est en route pour de nouvelles élections législatives. Si vous êtes électeur, inscrit sur le territoire national, et que vous souhaitez exercer votre droit de vote par anticipation, vous pouvez demander à voter par anticipation, de préférence via la Plateforme Electronique.

Découvrez qui a le droit de voter à l’avance et quelles sont les dates limites.

Vote anticipé pour les législatures : dates pour demander le vote anticipé et lieux

Les dates de demande de vote anticipé pour les élections législatives, qui ont lieu le 30 janvier 2022, ont déjà été communiquées. Le vote anticipé s’applique aux personnes en mobilité, en internement, en prison, en Ehpad, en confinement obligatoire en raison du COVID -19 et les personnes déplacées à l’étranger pour des raisons professionnelles, éducatives ou de santé.

Électeurs internés ou emprisonnés

Ceux qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote le jour du scrutin parce qu’ils sont dans un hôpital ou détenus dans une prison, peuvent demander un vote anticipé jusqu’au 10 janvier. La commande se fait via la plateforme Early Vote.

Entre le 17 et le 20 janvier, le maire ou son représentant se rendra chez l’électeur pour remettre et récupérer le bulletin de vote.

Électeurs de la mobilité

Ceux qui sont inscrits sur le territoire national et qui seront mobiles le jour du scrutin, peuvent demander le vote anticipé entre le 16 et le 20 janvier. La commande se fait via la plateforme Early Vote.

Le vote aura lieu le 23 janvier, au bureau de vote de votre choix, en indiquant votre paroisse.

Électeurs déplacés à l’étranger

Ceux qui sont enregistrés au Portugal, mais se trouvent à l’étranger pour des raisons professionnelles, éducatives ou de santé, peuvent voter par anticipation entre le 18 et le 20 janvier.

Il vous suffit de vous rendre dans les délégations diplomatiques, consulaires ou extérieures du ministère des Affaires étrangères où que vous soyez.

Électeurs à domicile et en confinement à cause du COVID-19

Ceux qui ne peuvent pas voyager le jour du scrutin parce qu’ils résident dans une maison de soins infirmiers ou sont en confinement obligatoire en raison de la COVID-19, peuvent demander un vote par anticipation entre le 20 et le 23 janvier. La commande se fait via la plateforme Early Vote.

Entre le 25 et le 26 janvier, le maire ou son représentant se rendra chez l’électeur pour remettre et récupérer le bulletin de vote.

