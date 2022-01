Astuce : Comment faire de Windows 11 un point d’accès Wi-Fi et avoir Internet partout

Windows 11 regorge de fonctionnalités dont les utilisateurs peuvent profiter directement. Une preuve de ces fonctionnalités vient avec la possibilité d’avoir dans Windows 11 un hotspot Wi-Fi, qui permet aux utilisateurs de connecter leur équipement n’importe où.

Sachez faire et avoir Internet partout.

L’idée d’avoir dans Windows un moyen de connecter des appareils à Internet n’est pas nouvelle. Si dans les versions précédentes cette fonctionnalité existait déjà, avec Windows 11 tout est plus simple et plus pratique à utiliser.

Configurer le point d’accès Wi-Fi dans Windows 11

La première étape pour configurer le point d’accès Wi-Fi dans Windows 11 consiste à ouvrir les paramètres du système d’exploitation. Avec cette application ouverte, recherchez sur le côté gauche l’onglet Réseau et Internet, qui ouvrira de nouvelles options.

Maintenant, sur le côté droit, il y a plusieurs options associées à cette zone. Celui que vous recherchez est près du haut et s’appelle Mobile Hotspot et doit être désactivé et conservé de cette façon. Choisissez cette option pour entrer les nouveaux paramètres.

À l’intérieur, vous trouverez plusieurs options sur lesquelles vous concentrer pour la configuration correcte du hotspot dans Windows 11. Vous devez d’abord décider quelle connexion sera utilisée pour garantir l’accès à Internet. Toutes les connexions seront présentes ici, qu’elles soient réseau ou Wi-Fi.

Ensuite, ils doivent indiquer comment s’effectuera le partage Wi-Fi. Wi-Fi et Bluetooth doivent être disponibles. Choisissez ce dont vous avez besoin. Enfin, ils doivent modifier les propriétés pour définir le SSID (nom de réseau) et le mot de passe à utiliser pour l’accès.

Activer le point d’accès Wi-Fi dans Windows 11

Maintenant que le hotspot est configuré et prêt à être utilisé dans Windows 11, c’est à l’utilisateur de décider quand il sera nécessaire. À ces moments-là, il vous suffit d’ouvrir le menu de la barre des tâches pour trouver l’option.

C’est également ici que vous pourrez plus tard trouver le nombre d’appareils connectés et utilisant Internet via ce point d’accès Wi-Fi. Une autre option pour activer ce point d’accès consiste à utiliser les paramètres présentés ci-dessus.

Ainsi, et avec cette option Windows 11, ils peuvent donner accès à Internet à n’importe quel appareil avec un simple partage d’une connexion Wi-Fi. Le hotspot devient unique dans les situations où les réseaux sans fil sont absents ou pour, par exemple, connecter votre tablette ou votre smartphone. à Internet lors de vos déplacements.