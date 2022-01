Comment faire progresser votre entreprise sur Google

Positionner une entreprise sur Google est un travail d’alchimie, mais c’est toujours payant si vous le faites.

Avoir une entreprise signifie toujours avoir une présence sur Internet. Qu’il s’agisse d’un site physique ou en ligne, l’importance d’apparaître dans de bonnes positions va au-delà d’avoir mis en place un site Web. C’est probablement l’erreur la plus évidente, d’avoir investi du temps à percer le réseau, mais de ne pas s’être occupé de sa maintenance et de ses mises à jour. Comment se démarquer avec son entreprise sur Google ? Est-il possible d’augmenter les positions? Oui, mais vous devez vous efforcer, en plus d’aimer le moteur de recherche en lui rendant votre site Web attrayant.

Bien plus qu’avoir un site web

Il est évident qu’en ces temps la présence sur internet est obligatoire même si votre entreprise ou service semble ne pas l’exiger. La raison est simple, notre société a atteint des niveaux élevés de numérisation. On y va en continu téléphone en main et on passe de nombreuses heures derrière l’écran. Nous avons interrogé Google sur tout, également Alexa et Siri. Les pages jaunes d’il y a quelques années sont maintenant différentes et portent le nom de Google.

Qui n’apparaît pas dans le réseau n’existe pas pour un secteur important de la population, et cela augmente à chaque fois. Ceux qui n’utilisent pas Internet sont de moins en moins nombreux et les nouvelles générations sont des natifs du numérique. C’est-à-dire, oui ou oui, vous devez faire cet effort pour l’être. Mais le travail ne s’arrête pas là, mais l’important est d’apparaître au sommet. Parce que? Très simple, il est difficile pour quelqu’un, à la recherche d’un produit ou d’un service, d’appeler plus que la troisième ou quatrième page de résultats.

J’ai un site web et je ne suis pas là-haut, pourquoi ?

Elle peut, dans 99% des cas, être due à un mauvais travail d’analyse. Oui, d’autres entreprises s’efforcent d’être là et dépensent du temps et de l’argent pour se classer haut. Il ne suffit pas d’avoir créé le Web, mais ils recherchent périodiquement les mots-clés et les combinaisons de ceux-ci qui fonctionnent. Ce qui allait bien lorsque vous avez conçu le Web n’en vaut peut-être plus la peine. Considérez cela comme l’achat d’une voiture, vous devez l’entretenir pour qu’elle fonctionne et ne vous laisse pas allongé.

Les mots-clés, un effort permanent

Oui, les mots-clés ou mots-clés sont ceux qui affinent les recherches des internautes vers votre site. Il est toujours difficile de les faire correctement, car il y a différents facteurs qui nous permettent de mettre le doigt sur le clou ou non. Mais cela ne signifie pas que vous devez travailler dessus. Vous disposez d’options intéressantes pour les analyser, comme Google Trends ou Ubersuggest, tous deux gratuits.

Pensez également à la façon dont vous effectuez des recherches sur Internet et appliquez-la à votre entreprise. Chaque fois que nous utilisons des chaînes de mots plus longues, des longtails et avec eux, vous pouvez jouer pour voir ce qui fonctionne avec votre site Web. Les mots très génériques ne seront pas classés, alors recherchez les combinaisons KW. Ces outils vous donneront également de très précieux conseils sur les mots utilisés par les sites les mieux positionnés. Pourquoi ne pas en profiter ? Bien mieux que vous utilisiez un magasin de peinture bon marché à Avilés que seulement des peintures d’Avilés.

Préparez votre site web

Oui, cela peut ne pas fonctionner comme souhaité maintenant et ne pas permettre aux utilisateurs d’avoir une bonne expérience. Par exemple, a-t-il un design réactif ? On peut traduire ce terme par « adaptatif ». Près de 90 % du trafic Web provient d’appareils mobiles. Il se peut que lorsque votre site Web a été conçu, il n’était disponible que pour les ordinateurs, et que quiconque y entre depuis son mobile trouvera un site Web négligé qui n’est pas convivial pour la navigation – Vous savez, soyez réactif, mon ami.

Rien de pire pour un site Web d’entreprise qui est statique. Si vous n’avez pas de blog, vous devez l’inclure. C’est ce qui donne vie à votre entreprise, puisque les blogs sont des motifs permanents de visites. Pour ce faire, le travail du « vrai » créateur de contenu est basique.

Des textes originaux et bien écrits avec des images attrayantes qui ont la capacité d’engager. Cela aidera votre site Web à générer plus de trafic et, par conséquent, Google l’aimera. Votre blog doit être mis à jour le plus souvent possible et surtout régulièrement. Trouver de bons créateurs de contenu, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, cela prend aussi du temps. Ceux qui le font bien ne jettent pas leurs prix, mais l’effort paie toujours.

Votre entreprise doit également apparaître dans un autre des lieux de consultation récurrents, Google Maps. Croyez-le ou non, les utilisateurs utilisent beaucoup cet outil pour trouver un site Web de services ou de produits. Surtout quand ils sont dans un endroit qu’ils ne connaissent pas. Vous savez, un bon restaurant près de votre hôtel. Il n’y a pas d’autre choix que de lier votre site Web à Google Maps. Pensez aux avantages qu’il vous apportera.

Les réseaux sociaux, plus qu’indispensables

Si vous n’êtes pas sur les réseaux sociaux, vous ne l’êtes tout simplement pas. Et plus on est de fous, même s’il ne s’agit pas d’être là. Mais dans ceux où vous êtes présent, faites-le en gardant le contenu à jour. Pensez à l’énorme niche que vous avez là-bas. Il y a des utilisateurs qui passent pratiquement tout leur temps sur Internet sur les réseaux sociaux. C’est une opportunité d’affaires que vous ne pouvez pas manquer. Pensez également à ceux dans lesquels vous allez être et cela a beaucoup à voir avec le profil de votre entreprise. Par exemple, si votre site Web concerne une maison de retraite, TikTok n’est peut-être pas le réseau le plus approprié pour ce créneau, mais Facebook l’est. Il faut savoir quel est le profil de notre public cible sur les réseaux sociaux. Vous avez probablement un bon consultant en médias sociaux gratuit à la maison. Demandez à vos adolescents sur quels réseaux ils sont connectés.

Il ne suffit pas de faire, la clé est de maintenir

Pour rappel, amener Google à bien positionner notre site internet implique toujours un effort important de maintenance. Non seulement à des fins de mots-clés, mais pour le moteur de votre page elle-même. Considérez comment vous l’avez et comment vous aimeriez qu’il soit. Bien positionner une entreprise dans Google nécessite des compétences, du travail et de l’attention de votre part. N’oubliez pas que si vous coulez et à chaque fois que vous apparaissez plus en arrière, les chances de perdre des clients se multiplient. Qui va aller à la page 7 pour vous trouver ? Là tu as la réponse.

