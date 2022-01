Comment changer le taux de rafraîchissement de l’écran de votre mobile Android

Apprenez à modifier le taux de rafraîchissement de l’écran de votre mobile Android pour profiter d’une plus grande fluidité ou, au contraire, économiser la batterie.

La grande avancée des téléphones portables ces dernières années nous a « obligés » de nous familiariser avec des termes que nous ignorions totalement auparavant. L’un des plus importants est le taux de rafraîchissement, une caractéristique de l’écran du terminal qui influence considérablement l’expérience utilisateur. Dans ce guide, nous expliquons quel est le taux de rafraîchissement, comment savoir ce que possède votre mobile et comment le changer facilement sur votre Android.

Vous avez peut-être entendu parler de cette spécification, mais vous ne savez pas exactement à quoi elle fait référence. De cette façon, en ne sachant pas de quoi il s’agit, vous n’avez pas le taux de rafraîchissement le plus élevé configuré dans votre terminal et, par conséquent, vous ne profitez pas pleinement de son plein potentiel. Il est de plus en plus courant que les nouveaux smartphones aient des taux de mise à jour supérieurs à 60 Hz, nous allons donc approfondir ce sujet pour vous dire tout ce que vous devez savoir.

Quel est le taux de rafraîchissement et comment connaître celui de votre écran mobile

Le taux de rafraîchissement ou taux de mise à jour de l’écran mobile fait référence à la vitesse à laquelle le contenu affiché sur le panneau est mis à jour. Cette vitesse est mesurée en images par seconde, tandis que l’unité de mesure utilisée pour s’y référer est le Hertz (Hz). Par conséquent, plus le taux de rafraîchissement d’un écran est élevé, plus les images qui y sont affichées sont fluides.

La chose habituelle sur le marché de la téléphonie mobile était les écrans 60 Hz. Cependant, en 2019, nous avons commencé à voir comment les fabricants pariaient sur des taux de rafraîchissement plus élevés. L’un d’eux était OnePlus, qui dans le OnePlus 7 a opté pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce chiffre, qui a commencé exclusivement pour les mobiles haut de gamme, s’est démocratisé au fil du temps, et on peut déjà le voir sur les téléphones mobiles de moins de 200 euros, comme le Redmi 10.

Quelque chose de similaire se produit avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, que l’on voit déjà même dans des mobiles comme le realme 8i, qui tourne autour de 200 euros. C’est tout simplement un plaisir de pouvoir profiter d’images aussi fluides sur des mobiles aussi bon marché. Si vous en voulez encore plus, sur le marché, vous pouvez trouver des smartphones avec des écrans 144 Hz, comme le Motorola Edge 20, avec un prix qui tourne déjà autour de 400 euros sur Amazon.

Pour connaître le taux de rafraîchissement de votre mobile, vous pouvez aller directement dans les paramètres pour le savoir. Si cette méthode ne fonctionne pas pour vous, nous vous recommandons d’utiliser l’application Display Checker, car elle vous permet de connaître le taux de rafraîchissement en temps réel, c’est-à-dire de savoir quel taux chaque application que vous utilisez nécessite. Display Checker peut être téléchargé gratuitement sur le Google Play Store.

Une fois l’application téléchargée, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour connaître en temps réel le taux de rafraîchissement maximal et celui utilisé par le terminal :

Ouvrez l’application Display Checker sur votre mobile. Jetez un œil à la première section, intitulée « Modes de résolution d’écran et de taux de rafraîchissement pris en charge ». Comme vous pouvez le voir, le mobile utilisé dans notre exemple a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Faites défiler vers le bas et, après avoir accordé les autorisations nécessaires, cochez la case « Afficher le taux de rafraîchissement en temps réel ». Utilisez votre mobile normalement et dans le coin supérieur gauche, vous verrez le taux de rafraîchissement en temps réel.

Comment changer le taux de rafraîchissement de votre écran Android

La différence entre un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un autre avec 90 Hz ou 120 Hz est très remarquable, car les images sont vues avec une fluidité dont vous ne pourrez plus vous passer. En fait, il existe une vidéo qui montre clairement cette différence, il suffit de jeter un œil pour savoir pourquoi les écrans avec des taux de rafraîchissement élevés sont si populaires.

Il convient de mentionner que le taux de rafraîchissement a un impact direct sur la consommation d’énergie. Par conséquent, si vous choisissez de configurer 90 Hz ou 120 Hz, sachez que l’autonomie du terminal sera moindre que d’habitude. Cependant, il vaut la peine de recourir au téléchargeur plus tôt en échange d’images plus fluides.

Les 9 meilleurs mobiles avec grand écran que vous pouvez acheter

Soit pour gagner en fluidité avec un taux de rafraîchissement élevé, soit pour économiser la batterie avec un taux de rafraîchissement faible, voici les étapes que vous devez suivre pour modifier le taux de rafraîchissement de votre écran mobile :

Entrez les paramètres du terminal. Accédez à la section « Ecran », « Ecran et luminosité » ou similaire. Appuyez sur la section « Taux de rafraîchissement ». Choisissez le taux de rafraîchissement que vous souhaitez définir. Comme nous l’avons vu, il peut être de 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz et jusqu’à 144 Hz. À certaines occasions, les fabricants proposent également un taux de rafraîchissement adaptatif, une sorte d’outil intelligent qui adapte le taux de mise à jour en fonction de la tâche que vous effectuez. .

La procédure ci-dessus est expliquée en prenant comme référence un mobile Xiaomi, mais les étapes à suivre sont similaires même si le smartphone est d’une autre marque. Qu’il s’agisse de Samsung, Huawei, realme, OPPO ou OnePlus, le plus courant est de saisir les paramètres du terminal, d’accéder à la section faisant référence à l’écran et de rechercher le menu du taux de rafraîchissement. Là, vous pouvez voir tout ce que le téléphone vous offre en ce qui concerne cette fonction d’écran.

