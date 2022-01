Astuce : limiter l’accès à Internet depuis une application sur un smartphone Xiaomi ? Voir comment faire

Configurer un smartphone Xiaomi n’est pas un processus compliqué et les options sont nombreuses. Les utilisateurs contrôlent presque tous les aspects et ont même la possibilité de décider quelles applications peuvent se connecter à Internet et recevoir et envoyer des informations.

Cette dernière capacité est intéressante et importante pour de nombreux utilisateurs de ces smartphones. Donc, aujourd’hui, nous expliquons comment vous pouvez configurer ce système afin que vous puissiez limiter et contrôler quelles applications accèdent à Internet et comment elles le font.

Les options offertes par les smartphones Xiaomi

Sur un système Android normal, toute application installée peut avoir un accès gratuit à Internet. Typiquement, ils utilisent cet accès pour envoyer ou recevoir des données, communiquant avec un point central et donnant ainsi encore plus de fonctionnalités au smartphone.

Bien sûr, la personnalisation apportée par Xiaomi, les utilisateurs ont aussi leur mot à dire ici. Cet accès est contrôlé et limité, avec des options pour diverses possibilités, allant de l’interdiction au contrôle de l’exécution de cet accès à Internet.

Simple à contrôler l’accès à Internet

Ensuite, ouvrez les paramètres Android de Xiaomi, une application que vous avez l’habitude d’utiliser. Dans cette zone de contrôle et de paramètres, choisissez l’option Applications. Ici, avec plusieurs options présentes, vous devez choisir la seconde, nommée Gérer les applications.

Ils auront immédiatement accès à la liste des applications installées sur le smartphone Xiaomi. Il leur suffit de choisir celui qu’ils souhaitent contrôler lorsqu’ils accèdent à Internet, en recherchant par nom ou en descendant dans la liste organisée par ordre alphabétique.

Choisissez l’application et configurez les options actuelles

Dans les options de l’application, vous devez maintenant rechercher l’option Restreindre l’utilisation des données. C’est là qu’ils contrôlent tout ce qui concerne l’accès à Internet, ils peuvent choisir si l’accès se fait via Wi-Fi, via les données mobiles ou avec les deux. Bien sûr, vous pouvez désactiver les deux options et bloquer cet accès.

C’est de cette manière simple et rapide qu’ils peuvent contrôler et limiter les applications qui accèdent à Internet et les connexions qu’ils peuvent utiliser. Il suffit de choisir et de configurer, quelque chose qu’ils contrôlent facilement sur un smartphone Xiaomi.