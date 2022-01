Comment changer la résolution d’écran de votre mobile Android

Nous vous apprenons à voir et à modifier la résolution d’écran de votre mobile Android en fonction de la marque du terminal.

L’écran est l’un des composants les plus importants de votre téléphone mobile, car c’est lui qui vous permet de voir tout le contenu. Ainsi, plus l’écran est beau, meilleure est votre expérience. En ce sens, il est important que vous preniez en compte la résolution de votre écran mobile. Pour cette raison, dans ce guide, nous allons vous apprendre quelle est la résolution et comment connaître celle de votre mobile.

Il est possible que vous n’ayez pas configuré la résolution maximale disponible pour une raison quelconque, nous verrons donc également à quoi ressemble le processus que vous devez suivre pour modifier la résolution de l’écran. Toutes les étapes sont très simples, car la résolution est l’une des caractéristiques les plus fondamentales de l’écran. D’ailleurs, avant d’entrer dans la résolution, vous pouvez également apprendre à changer le DPI du mobile pour voir les éléments les plus gros ou les plus petits.

Qu’est-ce que la résolution d’écran et comment voir celle de votre mobile

La résolution de l’écran du mobile fait référence au nombre de pixels qui composent le panneau. Il est entendu que plus il y a de pixels, meilleures seront les images. Cette fonctionnalité est généralement nommée en se référant aux pixels de la largeur et de la hauteur de l’écran, dans cet ordre. Par exemple, l’écran de votre terminal peut avoir une résolution de 1080 × 1920 pixels.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que l’écran du mobile a une résolution maximale. Par exemple, si le panneau est en HD, les vidéos ne seront affichées que dans cette qualité, même si elles sont enregistrées en Full HD. Il convient de noter l’énorme avance que la résolution des écrans de smartphones a eu ces dernières années, pouvant acquérir de grands mobiles avec même des écrans 2K, comme le OnePlus 9 Pro.

Actuellement, les résolutions d’écran les plus courantes sur les téléphones mobiles sont HD + (720 × 1280 pixels), Full HD + (1080 × 1920 pixels) et WQHD + (1440 x 2560 pixels). Le premier est réservé aux mobiles les moins chers, tandis que le second se généralise, on le voit dans des modèles qui descendent même en dessous de 200 euros, comme le realme 8i. En revanche, la résolution WQHD+ est réservée aux mobiles les plus avancés, comme le OnePlus évoqué plus haut.

Il est possible que vous n’ayez jamais prêté attention à cette spécification, vous ne savez donc pas quelle est la qualité de l’écran de votre téléphone. Heureusement, il est facile de voir la résolution du panneau, il vous suffit de suivre ces étapes :

Entrez vos paramètres mobiles. Entrez la section intitulée « Informations sur le téléphone », « À propos du téléphone », « À propos du téléphone » ou similaire. Recherchez la section « Résolution d’écran », vous pourrez y voir les informations que vous recherchez.

Si cette procédure ne fonctionne pas pour vous, étant donné que le fabricant n’affiche pas la résolution de l’écran dans les informations sur le téléphone, vous pouvez utiliser des applications telles que CPU-Z ou Inware pour cela. Ces applications, gratuites sur le Google Play Store, ont pour objectif de vous informer sur tous les composants de votre mobile, y compris l’écran. Vous pourrez également connaître le nombre de cœurs du processeur, l’état de la batterie ou encore la température des différents éléments qui la composent.

Comment changer la résolution de votre écran Android

Une fois que vous connaissez la résolution de votre mobile, il est temps de voir si vous avez configuré la qualité la plus élevée possible ou, au contraire, à un moment donné vous avez défini une résolution inférieure.

Avant d’effectuer ce processus, vous devez savoir que le réglage de la résolution maximale entraîne une consommation d’énergie plus élevée, la batterie aura donc une durée plus courte. Dans ce cas, il faut peser si vous préférez profiter de la meilleure qualité d’image possible ou privilégier l’autonomie.

Un autre détail dont vous devez tenir compte est que tous les mobiles ne vous permettent pas de modifier leur résolution, certains d’entre eux ont toujours la résolution maximale définie et il n’y a pas d’autres options disponibles. Par conséquent, vous ne pouvez pas définir une qualité inférieure pour économiser la batterie ou utiliser la fonction « Résolution intelligente ».

Que votre mobile Android vous permette ou non de changer la résolution de l’écran, vous le saurez en suivant cette procédure :

Ouvrez les paramètres dans le terminal. Entrez dans la section « Ecran », « Ecran et luminosité » ou similaire. Recherchez le menu « Résolution d’écran » et accédez-y. Une fois à l’intérieur de cette section, vous pouvez choisir entre les différentes résolutions disponibles ou activer l’outil « Smart Resolution », qui diminue automatiquement la qualité pour économiser la batterie.

Si, lorsque vous entrez dans la section « Écran », vous ne trouvez pas l’option de résolution, la résolution d’origine de l’écran du téléphone sera toujours définie. Ainsi, vous bénéficierez toujours de la meilleure qualité d’image possible. Comme nous l’avons dit, il existe plusieurs fabricants Android qui n’intègrent pas cette possibilité dans leurs smartphones, il est donc possible que vous n’ayez pas directement la possibilité de changer la résolution de l’écran.

