Comment vérifier l’état de la batterie de votre mobile Android

Votre batterie mobile dure moins longtemps que la normale ? Il s’est peut-être dégradé plus rapidement que vous ne le pensiez. Vous pouvez donc vérifier son état de santé.

La possibilité de vérifier l’état de la batterie de l’iPhone est l’une des fonctionnalités les plus utiles d’iOS. Grâce à lui, il est possible de savoir quel est l’état de la batterie de l’appareil, quelle quantité de sa capacité d’origine elle a perdue et si le moment est venu de la remplacer par une nouvelle.

Et, bien qu’Android n’inclue pas cette option nativement, il est possible de connaître l’état de santé de la batterie de notre smartphone si nous utilisons des outils tiers.

Nous allons vous expliquer pourquoi il est important de maintenir une bonne santé de votre batterie mobile, comment vérifier son niveau de santé actuel, et quelques recommandations à effectuer pour éviter les problèmes.

Quelle est la différence entre le niveau de la batterie et la santé de la batterie

Quand on fait référence au niveau de batterie d’un appareil électronique, on fait généralement référence au temps jusqu’à ce que la batterie s’épuise et qu’il soit nécessaire de repasser par le chargeur pour la recharger.

Au lieu de cela, la santé fait référence à votre état. Une batterie défectueuse ou endommagée peut présenter des signes fréquents tels qu’une décharge plus rapide que la normale, une surchauffe et, dans des cas plus extrêmes, devenir irréparable.

Les appareils tels que l’iPhone représentent le niveau de santé de la batterie avec un pourcentage, qui représente la quantité de capacité de la batterie d’origine disponible et la quantité perdue en raison de la dégradation.

Ainsi vous pouvez savoir si votre batterie mobile est en bonne « santé »

Il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de vérifier le niveau de santé de la batterie d’un appareil Android. Ils sont disponibles à la fois sur les tablettes, les smartphones et tout autre appareil avec le système d’exploitation Google à l’intérieur.

Avant d’examiner les étapes à suivre, il convient de noter qu’en général, un pourcentage supérieur à 85 % indique une bonne santé de la batterie. À des niveaux inférieurs, nous pouvons commencer à voir des signes de dégradation.

Avec un code secret

Comme je le disais au début, sur Android il n’y a pas d’option dans les paramètres système qui permette de connaître rapidement l’état de santé de la batterie comme c’est le cas sur l’iPhone.

Cependant, sur certains mobiles, vous pouvez voir ces informations via un menu caché, accessible via un code que peu de gens connaissent. Pour ce faire, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application « Téléphone » de votre mobile. Entrez le code ## 4636 ##. Un menu de test devrait apparaître, où l’une des sections s’appelle « Informations sur la batterie ».

Si cela a fonctionné pour vous, lorsque vous accédez au menu d’informations sur la batterie, vous pourrez voir l’état de santé de la batterie.

Avec AccuBattery

Il existe de nombreuses applications qui permettent de vérifier l’état d’une batterie mobile. L’un des plus recommandés qui existent est AccuBattery.

Il s’agit d’un outil avancé qui donne, entre autres, la possibilité de vérifier l’état de la batterie. Bien que, pour cela, l’application doive d’abord être configurée.

La première chose à faire est de télécharger et d’installer AccuBattery sur votre appareil Android. L’application est disponible gratuitement sur le Google Play Store. Et, bien qu’il existe la possibilité d’acquérir une version « Pro » de l’application au prix de 2,49 euros -chose fortement conseillée compte tenu de toutes les options qu’elle propose-, il n’est pas nécessaire de passer par la case pour pouvoir consulter le informations qui nous intéressent aujourd’hui.

Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois et jetez un œil à ses différentes fonctions, vous verrez que l’application divise ses fonctions en quatre catégories : Chargement, Téléchargement, Santé et Historique. Dans ce cas, nous nous intéressons à la troisième option.

Si vous appuyez sur « Santé », vous verrez qu’il n’y a toujours aucune information sur la santé de la batterie. Cela est dû à une limitation existante dans Android, qui empêche les applications d’accéder aux enregistrements historiques de la batterie de l’appareil. Par conséquent, vous devrez effectuer plusieurs cycles de charge du mobile afin d’atteindre le niveau de santé.

Une fois ces cycles effectués, à partir de ce panneau, vous pourrez vérifier l’état de santé de la batterie, la capacité estimée après soustraction de la capacité perdue en raison de la dégradation et le niveau d’usure dans le temps.

Si vous laissez l’application installée pendant un certain temps et que vous consultez les données qu’elle fournit, vous pourrez savoir comment adapter vos habitudes de charge afin de préserver la capacité de la batterie et éviter qu’elle ne se dégrade plus rapidement que d’habitude.

La meilleure façon de garder votre batterie mobile en bon état

Conserver la batterie d’un mobile en bonne santé est relativement simple. Vous n’aurez qu’à adapter légèrement vos habitudes de recharge.

Et, comme le précise l’application AccuBattery elle-même, les batteries mobiles s’usent davantage lorsqu’elles sont chargées jusqu’à 100 %. Pour cette raison, il est recommandé d’arrêter la charge une fois qu’un niveau d’environ 80% est atteint.

Certains mobiles, comme le Sony Xperia ou le Google Pixel, intègrent des fonctions de « recharge intelligente » qui limitent la vitesse lorsqu’elle atteint 80% de la capacité totale pour éviter la dégradation. Par conséquent, si vous possédez un mobile de ces marques, il est fortement recommandé d’activer cette option.

Dans d’autres mobiles qui ne disposent pas de cette option, il est possible d’utiliser des applications telles que AccuBattery lui-même, qui permettent de régler des alarmes pour recevoir un avertissement lorsque la charge a atteint un niveau spécifié.

