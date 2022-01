Xiaomi PaiPai : voici comment fonctionne le nouveau Chromecast de Xiaomi

C’est le nouveau Xiaomi PaiPai.

Si vous pensiez que la fin de l’année 2021 allait être calme pour Xiaomi, vous vous êtes bien trompé. La firme chinoise nous a présenté pendant quelques jours ses nouveaux produits, parmi lesquels, bien sûr, les Xiaomi 12 et 12 Pro se sont démarqués, ses nouveaux terminaux vedettes dotés de spécifications haut de gamme qui arriveront en Asie. pays ce même mois de janvier.

Cependant, ces appareils mobiles n’étaient pas les seuls produits présentés par Xiaomi. Ils nous ont également offert de petites surprises comme le Xiaomi PaiPai, une sorte de Chromecast avec lequel l’entreprise veut faire une brèche dans le milieu professionnel. Vous voulez en savoir plus sur lui ? Eh bien, restez à l’écoute, c’est un produit très intéressant.

Xiaomi PaiPai : le « Chromecast » pour l’environnement de travail et professionnel

La vérité est qu’il existe déjà de nombreux appareils de style Chromecast sur le marché. Non seulement Google mais aussi d’autres comme Amazon et même Xiaomi lui-même en a plusieurs dans son catalogue. Désormais, la plupart d’entre eux sont destinés à un usage domestique et plus spécifiquement pour le streaming de films et séries sur des services tels que Netflix, HBO Max, Disney+ et plus encore.

Pour cette raison et comme nous le lisons dans Gizmochina, le Xiaomi PaiPai est plus orienté vers le travail et l’environnement professionnel. Son objectif est de mettre fin à l’un des grands problèmes des bureaux et consorts, celui de projeter des présentations simplement, facilement et rapidement.

L’appareil est livré avec son propre module Wi-Fi afin que l’émetteur et le récepteur se connectent automatiquement à un réseau local. De cette façon, il n’est pas nécessaire d’installer des contrôleurs ou des pilotes supplémentaires, il suffit de se connecter et de travailler.

Le Xiaomi PaiPai reproduit le contenu en qualité 4K et est conçu pour éviter les pertes de qualité d’image et le blocage de l’écran, car il n’y a rien de pire dans une présentation professionnelle que l’écran noir ou gelé.

Le point positif de ce produit est qu’il ne se connecte pas via un port HDMI mais via USB Type-C, ce qui garantit une transmission toujours stable et de grande qualité. Quant au prix, environ 499 yuans soit moins de 80 dollars au change. Pour le moment, le produit n’a été confirmé qu’en Chine et bien qu’on ne sache pas s’il arrivera en dehors de ces frontières, compte tenu du succès des autres produits Xiaomi, tout semble indiquer qu’il arrivera tôt ou tard en Occident.

Sans aucun doute, un bon complément pour les bureaux, les environnements professionnels et éducatifs tels que les écoles et même les universités.

