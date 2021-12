Comment configurer le renvoi d’appel facilement et rapidement sur un mobile

Apprenez à configurer facilement le renvoi d’appel sur votre mobile Android.

L’option de renvoi d’appel est probablement l’une des plus utiles que nous ayons sur votre téléphone mobile. En fait, nous n’apprécions généralement pas son utilité jusqu’à ce que nous devions l’utiliser. Si vous ne savez pas comment le configurer, dans ce guide, vous pouvez facilement apprendre comment cela se fait sur votre appareil Android. De cette façon, vous ne manquerez aucun appel, ce qui est finalement une possibilité de faire des affaires.

Qu’est-ce que le renvoi d’appel ?

Il consiste à appliquer une configuration à un téléphone, mobile ou fixe, par laquelle les appels que vous recevez peuvent être répondus sur un autre appareil assigné.Dans le monde des affaires, le renvoi d’appel est l’une des options les plus utilisées. Par exemple, si vous ne pouvez personnellement pas répondre au téléphone et que vous souhaitez qu’un employé le fasse pour vous. Ou lorsque vous êtes en vacances et que vous souhaitez que les appels soient dirigés vers votre téléphone personnel.

Le renvoi d’appel peut être appliqué à tout type d’appareil. Cela peut être de fixe à fixe, de mobile à fixe et vice versa, ou de mobile à mobile. Nous allons concentrer ce guide sur ces derniers et pour les appareils Android, bien que les utilisateurs iOS puissent le faire de manière très similaire. De plus, vous pouvez choisir quand vous souhaitez que votre mobile renvoie les appels. Les cas les plus courants sont ceux-ci :

Renvoyer tous les appels entrants.

Détourner si communiquer.

Déviation si désactivée ou hors couverture.

Si vous ne répondez pas.

Pourquoi activer le renvoi d’appel

Dans la sphère des affaires et du commerce, cette option est plus que recommandée. Pour commencer, parce que vous vous assurez toujours de ne pas manquer un appel important, N’oubliez pas que dans ce domaine, un appel est toujours une opportunité commerciale. De même, il existe des professionnels qui se déplacent en permanence pendant leurs heures de travail. Si nous avons des doutes sur la qualité de la couverture dans une zone précise, activer le renvoi vers un autre numéro est toujours une bonne idée. Il existe encore de nombreuses zones rurales qui sont de véritables landes de couverture.

Activer le renvoi d’appel est un pari de disponibilité. Une fois que l’on sait appliquer la configuration nécessaire pour effectuer le détour, il ne faut pas longtemps pour pouvoir le faire. Par conséquent, si vous vous attendez à un appel important que vous ne souhaitez pas manquer, l’application du renvoi d’appel est l’option préférée.

De quoi ai-je besoin pour activer le renvoi d’appel ?

Le transfert d’appel est une option qui était déjà incluse dans les anciens appareils, même ceux de la fin des années 90. Par conséquent, ne vous inquiétez pas si votre téléphone Android pourra effectuer le transfert d’appel. Tous les opérateurs, y compris les MVNO, peuvent appliquer cette configuration, de sorte que tous les appareils et opérateurs disposent de cette option.

Est-il facile d’appliquer le renvoi d’appel ?

Comme nous allons vous le montrer et quel que soit l’appareil Android que vous possédez, il n’est pas compliqué d’appliquer le renvoi d’appel, ainsi que de le désactiver. N’importe qui peut le faire.

Comment activer le renvoi d’appel

Bien que chaque téléphone Android puisse avoir des caractéristiques différentes, en général, vous devez procéder ainsi :

Appuyez sur l’icône Appel ou Téléphone.

Cliquez sur Paramètres.

Une fois dans ce menu, vous aurez l’option de renvoi d’appel.

Choisissez l’un d’entre eux, mais si vous voulez assurer une réception totale des appels, sélectionnez Renvoyer tout.

Choisissez un numéro de téléphone mobile ou fixe vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

Confirmez votre sélection.

À partir de ce moment, tout appel reçu sur votre appareil peut être répondu sur l’autre téléphone attribué. Pour le confirmer, vous devriez voir une nouvelle icône sur votre appareil, en haut. Cette icône est le symbole d’un téléphone avec une flèche sortante, c’est l’une de ses présentations les plus courantes. Vous pouvez également vous en assurer en appelant votre téléphone depuis un autre et vérifier que le téléphone auquel vous avez attribué l’appel sonne.

Comment désactiver le renvoi d’appel

Très simple, vous n’aurez qu’à le défaire en suivant le même itinéraire et en supprimant le numéro que vous lui avez attribué. N’oubliez pas de confirmer les modifications pour éliminer le détour.

Combien coûte ce service ?

Le prix du renvoi d’appel est variable selon l’opérateur que vous avez contracté, mais en règle générale, le renvoi d’appel est généralement gratuit. Il est à noter qu’un appel renvoyé n’est rien de plus qu’un appel sortant. Par conséquent, celui qui essaie de communiquer avec vous n’est pas celui qui le paie, mais vous. A l’heure actuelle, et avec les forfaits et les minutes illimitées, ce n’est pas un problème.

Cependant, cela peut se produire dans le cas où les appels renvoyés ne comptent pas dans les illimités. Pour dissiper tout doute, il est préférable de contacter le service client et de se renseigner, surtout si vous ne voulez pas avoir de frayeur sur votre facture.

L’application du renvoi d’appel est un processus très simple que vous pouvez utiliser quand cela vous convient. De cette façon, vous assurez une communication permanente avec vos clients, évitant que toute communication ne soit laissée sans surveillance.

Sujets associés : Android