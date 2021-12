Astuce : Découvrez comment terminer une application sur un smartphone Android

La gestion des applications sur Android est entièrement automatisée et ne nécessite aucun contrôle de l’utilisateur. Pourtant, et parfois, il est nécessaire de mettre fin à une application, afin qu’elle ne s’exécute pas et n’affecte pas le système d’exploitation.

Il s’agit en fait d’un processus simple que tout utilisateur peut effectuer. Il sera utilisé à des moments particuliers et uniquement lorsque cela sera vraiment nécessaire.

Les utilisateurs d’Android n’ont pas besoin de fermer constamment les applications qu’ils utilisent sur leur système d’exploitation. Envoyez-les simplement en arrière-plan et ils sont mis en pause et ils ne fonctionnent que lorsqu’il est vraiment nécessaire de collecter de nouvelles données.

Pourtant, et occasionnellement, les utilisateurs peuvent avoir besoin de fermer une application. Il peut consommer trop de ressources, devoir être désactivé ou simplement l’utilisateur ne veut pas qu’il soit actif pour diverses raisons.

Pour ce faire, les utilisateurs doivent ouvrir l’application Paramètres, puis rechercher dans la liste des options de l’entrée Applications. Ils doivent ensuite continuer en choisissant l’option Gérer les applications, en étant redirigé vers la liste des applications en cours d’exécution.

Ils peuvent parcourir la liste manuellement ou, s’ils préfèrent, écrire le nom de l’application qu’ils souhaitent terminer sur Android. Une fois que vous avez trouvé l’application que vous voulez, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le nom pour accéder aux prochaines options dont vous avez besoin.

Dans cette nouvelle zone, il suffit de trouver le bouton forcer ou arrêter, qui peut se trouver dans la zone inférieure ou dans une option du menu affiché. Lorsque vous choisissez de mettre fin à une application, un message s’affiche indiquant que cela peut causer des problèmes potentiels. Ils doivent appuyer sur le bouton OK.

C’est ainsi que vous pouvez mettre fin à une application sur Android. Si vous devez empêcher l’un de causer des problèmes, vous devez suivre ces étapes. N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin d’effectuer constamment cette étape, elle n’est utilisée que dans des moments spécifiques et spéciaux.