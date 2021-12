Xiaomi veut battre Apple et Samsung sur les smartphones d’ici 2024 et sait déjà comment le faire

Sur un marché traditionnellement dominé par Samsung et Apple, Xiaomi a su s’affirmer et fait déjà partie des plus grandes marques. Les ventes de smartphones continuent de croître et cela amène désormais une volonté de dominer le marché dès 2024.

Les plans sont fixés et Xiaomi sait ce qu’il doit faire pour obtenir cette place de choix. Xiaomi misera sur les bons domaines et grandira ainsi pour pouvoir surpasser la concurrence.

Xiaomi veut dominer le marché en 2024

La présentation du nouveau Xiami 12 a montré que la marque s’est engagée à conquérir le marché Android. Ces nouveaux smartphones ont été présentés par le PDG de l’entreprise, Lei Jun, qui a pris le temps de dévoiler certains des plans de l’entreprise.

Parmi ces plans, Xiaomi en a un bien défini pour l’avenir qui pourrait complètement changer sa position. En 2024, l’entreprise veut être au sommet des fabricants de smartphones, dépassant Samsung et Apple.

La marque veut battre Apple et Samsung

L’idée n’est pas nouvelle et déjà plusieurs représentants de la marque ont pointé le tournant et la maîtrise du marché pour cette année. Lu Weibing lui-même, vice-président senior de Xiaomi et l’un des principaux managers de Redmi, a souligné cette date comme le moment du changement.

Pour y parvenir, Xiaomi misera sur le marché chinois pour augmenter les ventes. Elle entend ouvrir davantage de magasins physiques, pour atteindre 30 espaces en 3 ans. Pour le marché mondial, la marque entend se concentrer sur ses produits, sans chercher à battre une marque en particulier.

Un scénario déjà vu ces derniers mois

En fait, ce mouvement de Xiaomi a déjà commencé il y a quelque temps. Il a réussi à plusieurs reprises à surpasser Apple sur plusieurs marchés. Il y a même eu des cas où même Samsung a été battu, mais cela s’est produit dans certains pays européens et pendant une courte période.

Les résultats que Xiaomi a présentés montrent qu’il s’agit d’une voie possible et que cela pourrait prendre moins de temps que prévu. La barrière d’Apple s’est déjà avérée possible à franchir, mais Samsung sera plus difficile, mais pas impossible.