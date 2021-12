Voici comment le lanceur de votre mobile Xiaomi va changer avec MIUI 13

Le lanceur MIUI changera après l’arrivée de MIUI 13. C’est ce que nous savons.

MIUI 13 est déjà une réalité. La nouvelle version du système d’exploitation Xiaomi basée sur Android commencera à atteindre les premiers mobiles très bientôt, et aujourd’hui, nous connaissons déjà bon nombre des nouvelles apportées par cette nouvelle livraison du logiciel des appareils Xiaomi.

Téléchargez les fonds d’écran officiels MIUI 13 sur votre mobile

Mais, petit à petit, on découvre de nouveaux détails de cette version. Les dernières nouvelles sont liées au lanceur MIUI, qui, comme l’a confirmé Xiaomiui, va introduire d’autres changements intéressants avec l’arrivée de MIUI 13.

Vous pouvez masquer les noms des applications dans le lanceur MIUI 13

Comme on l’a vu, le lanceur MIUI 13 va introduire de nouvelles options qui le feront ressembler davantage à certains des meilleurs lanceurs Android du marché.

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes qui seront introduites sera la possibilité de masquer les noms des applications sur l’écran d’accueil, obtenant ainsi une apparence plus simple et plus propre.

En plus de cela, le nouveau lanceur MIUI inclura également la prise en charge de la nouvelle collection de widgets dynamiques inclus dans les applications, à la fois de Xiaomi et de tiers. Comme on a pu le voir dans la présentation, les widgets afficheront le nom de l’application juste en dessous, à la manière d’iOS. Par conséquent, nous supposons que cette option servira également à masquer le texte des widgets, et pas seulement des icônes.

MIUI 13 commencera à atteindre les premiers mobiles à partir du premier trimestre 2022, en commençant par la Chine et en faisant plus tard le saut sur le marché mondial. A partir d’aujourd’hui, il est possible d’installer la version chinoise de MIUI 13 beta sur certains mobiles compatibles. Le reste du monde devra attendre encore un peu.

