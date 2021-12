Comment voir votre WhatsApp enveloppé avec les emojis que vous avez le plus utilisés, le nombre de messages dans un chat et plus encore

Spotify Wrapped appartient au passé : vous pouvez désormais voir un résumé de vos discussions avec d’autres personnes grâce à WhatsApp Wrapped.

La tendance Spotify Wrapped s’est progressivement étendue à d’autres plateformes et applications, comme Google Photos, Apple Music ou… WhatsApp.

Bien que l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde n’inclue pas la possibilité de voir un résumé des statistiques à la manière de Spotify, un groupe de développeurs de l’Université de Toronto a créé WhatsApp Wrapped, donnant aux utilisateurs de WhatsApp la possibilité de consulter. des statistiques de vos conversations, comme le nombre total de messages envoyés, les emojis les plus utilisés, les mots les plus répétés, l’heure à laquelle on a le plus parlé ou la personne qui a envoyé le plus de messages.

Ainsi, vous pouvez créer votre propre WhatsApp Wrapped

L’outil pour créer votre propre WhatsApp Wrapped est gratuit. Bien qu’il ne soit pas intégré à l’application de messagerie elle-même, vous n’aurez qu’à accéder au site Web de l’outil via n’importe quel navigateur pour pouvoir l’utiliser.

Dans ce cas, vous pouvez également créer un résumé de votre conversation avec une autre personne. Vous pouvez créer autant de résumés que vous le souhaitez, mais vous devez le faire individuellement à chaque chat.

Cela dit, pour créer votre WhatsApp Wrapped, voici les étapes que vous devez suivre :

Allez sur WhatsApp et ouvrez la conversation dont vous souhaitez voir un résumé. Appuyez sur l’icône de menu dans le coin supérieur droit. Ensuite, appuyez sur « Plus ». Choisissez l’option « Exporter le chat », et appuyez sur « Aucun fichier ». Enfin, choisissez où vous souhaitez enregistrer le fichier .txt du chat (vous pouvez l’enregistrer sur Google Drive pour un accès rapide plus tard). Maintenant, ouvrez la page WhatsApp Wrapped et appuyez sur la case avec le texte « Parcourir les fichiers ». Sélectionnez le fichier texte de la conversation que vous avez exporté à l’étape précédente. Appuyez sur « Envoyer » et attendez la fin du processus.

C’est tout. Une fois terminé, vous verrez un panneau de statistiques avec des informations intéressantes sur votre conversation, et vous pouvez facilement partager ce panneau si vous prenez une capture d’écran ou l’enregistrez dans votre galerie

Il est à noter que, malgré le fait de devoir partager l’historique d’un chat avec l’outil, ses créateurs nous assurent qu’il s’agit d’un processus totalement sûr, car à aucun moment les informations ne sont stockées, mais les données sont traitées et elles sont renvoyées au stockage local du navigateur. Pour éviter tout doute, ses créateurs ont publié le code du projet, afin que tout le monde puisse y accéder et le consulter

