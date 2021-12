Comment (bien) sécher le port de charge de son mobile : il existe une solution

Nous vous expliquons comment vous pouvez sécher le port de charge de votre mobile pour qu’il continue de fonctionner et ce que vous ne devez pas faire lorsque votre smartphone entre en contact avec de l’eau.

Sans aucun doute, la pire chose qui puisse arriver à votre mobile est s’il entre en contact avec de l’eau, car cet événement peut endommager à la fois les composants internes et les connexions externes de votre smartphone.

L’un des connecteurs de notre mobile le plus exposé à l’eau est le port de charge et, en cas d’endommagement, il est fort probable que nous ne puissions plus jamais recharger notre appareil.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer comment vous pouvez sécher, eh bien, le port de charge de votre mobile et, en plus, nous allons vous donner quelques recommandations sur ce que vous ne devez pas faire lorsque le port de charge de votre smartphone .

Comment éliminer l’humidité du port USB du mobile

Nous vous avons récemment expliqué comment réparer un mobile qui est tombé dans l’eau, mais, cette fois, nous allons nous concentrer sur la façon d’éliminer l’humidité du port de charge de votre mobile.

Cette application gratuite vous permet de savoir si votre mobile est toujours étanche

Si votre appareil mobile est tombé dans l’eau ou si vous recevez une notification indiquant qu’il y a de l’humidité dans le port de charge, la première chose à faire est de nettoyer ledit port, ce que vous pouvez faire en suivant ce guide complet, puis essayez de le sécher complètement .

Pour ce faire, la première chose à garder à l’esprit est que vous ne pouvez y insérer aucun objet, comme un coton-tige ou un morceau de papier de cuisine, car vous pourriez endommager certains composants du port de charge.

Ainsi, pour éliminer l’humidité du port de charge de votre mobile, nous vous recommandons d’utiliser l’une de ces deux méthodes :

Séchez le port de charge de votre mobile avec un déshumidificateur

La première méthode que nous vous recommandons pour sécher le port de charge de votre mobile est d’utiliser un déshumidificateur, car, de cette manière, vous éliminerez toute trace d’humidité du port USB de votre smartphone.

De cette façon, vous n’aurez qu’à placer votre mobile à proximité d’un déshumidificateur pendant une durée comprise entre 12 et 24 heures et une fois ce temps écoulé, le port de charge de votre mobile devrait déjà être complètement sec.

Séchez le port de charge de votre mobile avec un jet d’air comprimé

La deuxième façon de sécher le port de charge de votre mobile que nous vous conseillons d’utiliser dans ces cas est d’utiliser un spray à air comprimé, au moyen duquel vous éliminerez non seulement l’humidité qui se trouve dans le port de charge, mais aussi tous les saleté qu’il puisse y avoir dedans.

Pour effectuer ce processus de séchage, il vous suffit de pointer le spray d’air comprimé vers l’intérieur du port de charge afin que l’air expulsé par ce spray assèche complètement le port USB de votre mobile.

Ce que vous ne devriez pas faire lorsque le port de charge de votre smartphone est mouillé

Enfin, nous allons vous donner quelques conseils sur ce que vous ne devez pas faire lorsque le port de charge de votre mobile est mouillé, afin que vous ne tombiez pas dans ces erreurs courantes que beaucoup d’entre nous commettent généralement lorsque nous nous trouvons dans cette situation.

Mettre le mobile en charge

Un moyen très pratique de vérifier si le port USB continue d’alimenter votre mobile est de le connecter à l’alimentation, mais c’est une erreur, car cela pourrait endommager non seulement le port de charge mais également d’autres composants internes de l’appareil.

Secouez le mobile

Une autre des erreurs les plus courantes que nous commettons généralement lorsque le port de charge de notre smartphone est mouillé est de penser qu’en le déplaçant ou en le secouant, nous pourrons éliminer le liquide qui est entré à l’intérieur. Mais, comme dans le cas précédent, cette action pourrait provoquer la détérioration de certains des composants internes de notre terminal.

Si le port USB de votre mobile est mouillé, la meilleure position pour celui-ci sera de le placer verticalement, par exemple, sur un support, afin que l’eau commence à couler vers le bas et, par conséquent, il est déconseillé de laisser le téléphone au repos. sur une surface, car vous empêcheriez le liquide de sortir de lui-même.

Mettez-le dans le riz

C’est, sans aucun doute, l’erreur la plus courante que nous commettons habituellement lorsque notre mobile entre en contact avec de l’eau, mais l’astuce classique de mettre le terminal dans du riz pour sécher n’est pas toujours recommandée. En effet, les grains de riz pourraient obstruer le port de charge et si cela se produisait, le port de charge de votre mobile serait totalement inutile.

3 applications pour vider l’eau de votre téléphone et nettoyer les haut-parleurs

Appliquer de la chaleur au port de charge

Enfin, ce que vous ne devez pas faire, c’est chauffer le port de charge à l’aide de sèche-linge, de cuisinières, de micro-ondes ou de fours, car exposer les circuits électroniques internes de votre mobile à une source de chaleur élevée pourrait les endommager.

