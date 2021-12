10 ans de lutte sur un graphique : voilà comment la bataille pour les ventes de Samsung, Xiaomi, Apple et Huawei a changé

C’est ainsi que le marché du mobile a évolué en 10 ans.

Le marché de la téléphonie mobile est l’un des marchés les plus compétitifs. Au fil des ans, de nombreuses marques ont voulu occuper le trône et si certaines continuent d’être au sommet, de nombreuses autres sont tombées en cours de route.

Counterpoint Research, l’un des cabinets d’analystes les plus importants au monde, a publié un graphique curieux qui montre qui ont été les rois du secteur mobile il y a dix ans. Une petite leçon qui ne fait jamais de mal à retenir, surtout pour les plus jeunes de l’endroit.

Voici comment le marché du mobile a évolué en seulement dix ans

Comme on peut le voir, Samsung est le leader incontesté depuis 2012 donc il y a peu de surprises à cet égard. Ses terminaux haut de gamme, moyens et bas sont les plus populaires et tout semble indiquer qu’il en sera encore ainsi à l’avenir. Cependant, il a de plus en plus de concurrence.

La deuxième position n’a pas non plus beaucoup de surprises. Les iPhones d’Apple sont les terminaux les plus vendus et c’est pourquoi il occupe la deuxième place depuis 2012 (à une exception près que nous mentionnerons plus tard). La vérité est qu’il est très difficile de sortir de l’écosystème Apple et la firme de Cupertino le sait. Par conséquent, une fois que vous avez acquis un terminal auprès de cette entreprise, vous finissez toujours par le renouveler pour un autre iPhone.

Le plaisir commence en troisième position. Il y a eu de nombreuses entreprises qui ont dansé ces dernières années: ZTE, LG, Huawei pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’il cesse d’être compatible avec les services Google … mais aujourd’hui l’entreprise qui s’est installée en troisième position C’était la société chinoise de Xiaomi, surpassant même Apple plus tôt cette année.

Et ce n’est pas pour moins. De complet à inconnu au leader absolu sur de nombreux marchés. Xiaomi fabrique des téléphones de haute qualité dans toutes les gammes de prix, ce qui le rend très attrayant pour tout type d’utilisateur.

Quel Xiaomi acheter ? Guide d’achat avec les derniers modèles

On ne sait pas ce qui se passera en 2022 mais tout indique que ce seront Samsung, Apple et Xiaomi qui discuteront du plus grand nombre de ventes de smartphones. Qui gagnera? Pourra-t-on surpasser le sud-coréen Samsung ? Seul le temps dira.

Sujets connexes : Huawei, iPhone, Téléphones, Téléphones chinois, Samsung, Xiaomi