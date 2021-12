Comment allumer et éteindre n’importe quel Xiaomi Mi Band

Nous expliquons pourquoi le Xiaomi Mi Band ne peut pas être éteint et nous dévoilons plusieurs méthodes alternatives pour bloquer ou éteindre brièvement ce bracelet.

Vous avez sûrement ou avez eu à un moment donné l’un des modèles du bracelet intelligent du géant chinois, le Xiaomi Mi Band, et lorsque vous le sortez de la boîte, vous êtes devenu fou à la recherche du bouton marche/arrêt de ce portable. En ne le trouvant pas, vous vous êtes sûrement demandé comment allumer et éteindre ce bracelet de sport et après avoir effectué une brève recherche dans Google, vous aurez découvert que la réponse est que vous ne pouvez pas.

L’une des six versions du Xiaomi Mi Band n’a pas de système d’activation et de désactivation du bracelet, car il sera toujours allumé et ne s’éteindra que s’il est à court de batterie.

Compte tenu de tout cela, ci-dessous, nous allons vous expliquer, premièrement, pourquoi vous ne pouvez pas éteindre le Xiaomi Mi Band et deuxièmement, nous allons révéler une série de méthodes alternatives pour bloquer ou éteindre brièvement n’importe quel Xiaomi. Bande.

Pourquoi le Xiaomi Mi Band ne peut-il pas être éteint ?

Le Xiaomi Mi Band ne peut pas être éteint car il manque de boutons physiques pour cela, car il ne dispose que d’un petit écran tactile à partir duquel nous pouvons gérer toutes les options de ce bracelet intelligent, parmi lesquelles il y a, évidemment, la fonction d’arrêt .

Le bracelet quantificateur Xiaomi est conçu pour être porté en permanence, car il a une autonomie allant jusqu’à 15 jours et le recharge lorsqu’il est à court de batterie. De cette façon, le seul moyen d’éteindre un Xiaomi Mi Band est de le laisser sans frais.

Méthodes alternatives pour verrouiller ou éteindre brièvement le Xiaomi Mi Band

Bien que vous ne puissiez pas laisser le Xiaomi Mi Band éteint, vous disposez d’une série de méthodes alternatives qui vous permettront de bloquer ou d’éteindre brièvement le bracelet intelligent Xiaomi, que nous détaillerons ci-dessous.

Verrouiller le Xiaomi Mi Band

L’option la plus similaire à la désactivation du bracelet de sport est de le bloquer, une fonction disponible à partir du Mi Band 4 et que nous devrons activer, non pas à partir du bracelet lui-même, mais à partir de l’application qui le contrôle, Mi Fit.

Pour bloquer votre Mi Band il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Vérifiez que votre bracelet est lié à l’application Mi Fit

Ouvrez l’application Mi Fit et accédez à l’onglet Profil situé dans le coin inférieur droit de l’application

Sélectionnez le Xiaomi Mi Band que vous utilisez et accédez à ses paramètres

Entrez dans la section Laboratoire et cochez l’option Verrouillage du poignet

Entrez deux fois un code PIN à 4 chiffres avec les chiffres 1, 2, 3 et 4

Cliquez sur le bouton Enregistrer qui apparaît dans la partie supérieure droite de l’application

De cette façon, à chaque fois que vous tenterez d’allumer l’écran de votre Xiaomi Mi Band, il vous demandera le code PIN préalablement établi pour le déverrouiller.

Activer le mode Ne pas déranger

La deuxième méthode alternative plus similaire à la désactivation du Xiaomi Mi Band consiste à activer le mode Ne pas déranger, grâce auquel vous cesserez de recevoir des alertes et des notifications sur votre bracelet.

Pour activer le mode Ne pas déranger dans votre Mi Band, il vous suffit d’accéder à la rubrique Plus dans le menu de votre bracelet et de cliquer sur l’option Ne pas déranger. Une fois à l’intérieur, vous pouvez l’activer ou le désactiver rapidement et facilement.

Redémarrez ou réinitialisez le Xiaomi Mi Band

Enfin, vous pouvez éteindre brièvement votre Mi Band en effectuant une réinitialisation d’usine ou une réinitialisation, comme s’il s’agissait d’un téléphone mobile. Pour ce faire, vous devez accéder à nouveau à la section Plus, cliquer sur l’option Paramètres en bas et sélectionner l’une des deux alternatives : Redémarrer ou Réinitialisation d’usine.

Vous devez garder à l’esprit que la réinitialisation effacera toute la configuration du bracelet, le ramenant à l’état dans lequel vous l’avez sorti de la boîte, tandis qu’avec le redémarrage, rien ne sera perdu.

