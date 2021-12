Comment faire en sorte que WhatsApp n’enregistre pas automatiquement les photos et les vidéos

Nous vous expliquons, étape par étape, comment faire en sorte que WhatsApp arrête d’enregistrer automatiquement les photos et vidéos dans la mémoire de votre terminal.

WhatsApp est devenu un outil presque indispensable pour communiquer avec vos amis et votre famille car il vous permet à la fois d’envoyer des messages texte et de partager des photos, des vidéos, des documents, des contacts et même l’emplacement où vous vous trouvez.

Tout au long de la journée, nous recevons un grand nombre de photos et de vidéos via l’application de messagerie instantanée appartenant à Meta et, par défaut, tous ces éléments multimédias sont automatiquement téléchargés dans la mémoire interne de votre terminal.

Si vous ne voulez pas que votre galerie de photos soit remplie d’images absurdes ou amusantes, nous vous proposons aujourd’hui une astuce WhatsApp que vous allez adorer, car nous allons expliquer comment empêcher WhatsApp d’enregistrer automatiquement les photos et les vidéos .

De cette façon, vous pouvez empêcher les photos et vidéos que vous recevez via WhatsApp d’être automatiquement enregistrées dans votre galerie mobile

Lorsque vous installez l’application WhatsApp pour la première fois sur votre mobile Android, l’option de téléchargement automatique de tout le contenu multimédia que vous recevez via ce client de messagerie est activée par défaut, qui sont essentiellement au nombre de quatre : photos, audios, vidéos et documents.

Comment vider le cache WhatsApp pour libérer de l’espace

Par conséquent, si vous ne voulez pas que la galerie de votre smartphone se remplisse des photos et des vidéos que vous recevez via WhatsApp, vous devez modifier ce paramètre et désactiver le téléchargement automatique des éléments multimédias, ce que vous pouvez faire, de manière très simple, simplement en suivant les étapes indiquées ci-dessous :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile Android

Cliquez sur l’icône des trois points verticaux qui se trouve dans la partie supérieure droite de l’application

Accéder à la section Paramètres

Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’option Stockage et données

Dans la section Téléchargement automatique, vous verrez trois sections : Téléchargement avec des données mobiles, Téléchargement avec Wi-Fi et Itinérance des données.

Saisissez chacun d’eux et décochez le contenu multimédia que vous ne souhaitez pas télécharger automatiquement dans chacune des situations de connectivité

Cliquez sur le bouton OK pour que ces modifications soient enregistrées

Évidemment, vous pouvez également décocher les quatre options qui apparaissent dans chacune des sections de la section Téléchargement automatique, mais vous devez garder à l’esprit, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, que, même si vous le faites cela, les messages vocaux continueront à se télécharger automatiquement.

Comment accélérer les sauvegardes WhatsApp

Une fois cela fait, lorsqu’une photo ou une vidéo arrivera sur WhatsApp, ce sera vous qui déciderez celles que vous souhaitez télécharger et celles qui ne le seront pas, pouvant ainsi empêcher certaines images ou clips que vous ne souhaitez pas enregistrer de prendre. jusqu’à l’espace sur le stockage de votre smartphone.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, WhatsApp