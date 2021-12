Qu’est-ce que la liste Robinson et comment pouvez-vous vous y inscrire pour qu’ils ne vous appellent pas

L’inscription à la liste Robinson est l’une des meilleures mesures que vous puissiez prendre pour éviter les appels commerciaux. Découvrez comment le faire.

Aujourd’hui, nous allons vous parler de la liste Robinson, l’un des meilleurs moyens d’éviter le spam téléphonique et de ne plus recevoir ces appels commerciaux ennuyeux.

Dans les prochaines lignes, nous allons expliquer ce qu’est la liste Robinson et comment vous pouvez vous y inscrire pour qu’ils ne vous appellent pas.

Qu’est-ce que la liste Robinson

C’est ainsi que j’ai réussi à me débarrasser une fois pour toutes des appels de spam

La liste Robinson est un annuaire créé par la Fédération du commerce électronique et du marketing direct (FECEMD) en 1993 dans le but de nous aider à nous débarrasser du harcèlement publicitaire par le biais d’appels téléphoniques, d’e-mails ou de SMS. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une liste d’exclusion de publicité dans laquelle vous devez fournir vos données afin que les entreprises, principalement les opérateurs téléphoniques, ne puissent pas vous envoyer de publicité par l’un des moyens indiqués ci-dessus.

L’objectif principal de cette liste est de vous empêcher de recevoir des publicités de sociétés dont vous n’êtes pas client ou auxquelles vous n’avez pas autorisé à vous adresser de communications commerciales.

La Liste Robinson est un service totalement gratuit pour les utilisateurs privés et payant pour les entreprises, qui, selon l’Agence espagnole de protection des données (AEPD), doivent la consulter avant de mener une campagne publicitaire pour en exclure ses membres. .

Le responsable du traitement des données collectées dans la liste Robinson est l’Association espagnole de l’économie numérique ou Adigital, un organisme supervisé par l’AEPD.

Comment rejoindre la liste Robinson

Pour vous inscrire à la Liste Robinson, il vous suffit d’accéder à son site officiel et de vous y inscrire, en fournissant une série de données personnelles telles que votre numéro d’identification, nom et prénom, date de naissance, sexe et e-mail et en indiquant par quel moyen vous ne veulent pas recevoir de communications commerciales.

Comme vous pouvez le voir dans les images que je laisse sous ces lignes, une fois connecté à la liste Robinson avec votre identifiant et votre mot de passe, vous devez saisir toutes les données nécessaires dans chaque section pour ne pas recevoir de publicité par courrier postal, e-mail, téléphone et SMS.

Mais, en plus, pour indiquer sur quels supports vous ne souhaitez pas recevoir de publicité, ce service vous permet également de sélectionner à partir de quels secteurs vous ne souhaitez pas recevoir de communications commerciales via vos supports de contact et même de faire une révocation d’appels pour notifier un entreprise à laquelle vous avez donné votre accord que vous ne souhaitez plus recevoir d’appels publicitaires.

Ce que vous devez garder à l’esprit, c’est que, lors de votre inscription, la plateforme elle-même vous avertit que l’inscription sera effective trois mois plus tard à compter du lendemain de l’inscription.

La liste Robinson est-elle fiable ?

Enfin, dans la dernière section de cet article, nous allons analyser si la liste Robinson est fiable ou non.

Tout d’abord, il doit être clair que les entreprises sont obligées de consulter la Liste Robinson et de supprimer de leurs campagnes publicitaires les utilisateurs qui y figurent. Ce qui signifie qu’une entreprise qui envoie une communication commerciale à un utilisateur inscrit sur la liste Robinson enfreint la loi, car cet utilisateur a préalablement indiqué qu’il ne souhaitait pas recevoir de telles communications.

Mais, il existe une hypothèse dont les entreprises profitent pour parcourir la Liste Robinson : combien vous avez préalablement accepté de recevoir des communications commerciales d’une entreprise dont vous êtes ou avez été client.

Quelque chose que vous avez fait en cochant la case typique qui va de pair avec l’acceptation des conditions du contrat.

Dans ce cas, l’acceptation explicite de recevoir des communications commerciales d’une entreprise l’emporte sur le refus qui implique que vous soyez inscrit sur la Liste Robinson.

C’est la raison pour laquelle, malgré le fait que nous soyons inscrits sur la Liste Robinson, certaines sociétés dont nous avons été clientes continuent de nous appeler pour nous proposer leurs services. À ce stade, si nous voulons révoquer l’autorisation que nous avons précédemment accordée à ces sociétés, nous pouvons le faire en accédant à la section Révocation des appels dans notre profil sur le site Web de la liste Robinson.

Qui m’a appelé ? Liste des numéros de téléphone indésirables à bloquer

Cette révocation n’affecte que les appels téléphoniques et si nous voulons cesser de recevoir de la publicité de ces sociétés par d’autres moyens tels que courrier électronique, SMS ou courrier postal, nous n’aurons d’autre choix que de contacter lesdites sociétés et demander la cessation des communications commerciales.

Sujets connexes : Mobile, Technologie