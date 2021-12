Comment voir qui enregistre vos photos Instagram

Ring Light avec Trépied, Sunfoto 10'' LED Anneau Lumineux Réglable avec 3 Modes d'Eclairage et 10 Niveaux de Luminosité pour Les Vidéos Youtube / TikTok / Live Stream / Maquillage / Photographie

【Anneau de Lumière LED Réglable 】– 3 modes d’éclairage : blanc, lumière chaude, jaune chaud (température de couleur : 3500-6000k). La luminosité de chaque mode peut être facilement ajustée sur 10 niveaux. 【Trépied Réglable】 - Extensible de 33 cm à 130 cm, il suffit de le verrouiller à la longueur souhaitée selon vos besoins, ce qui permet de l'utiliser comme trépied sur une table/bureau ou de le poser sur le sol. Le trépied et la petite pince pour téléphone peuvent être utilisés ensemble comme une perche à selfie ou un trépied pour téléphone. 【Anneau Lumineux Multifonctions】- Support de téléphone universel compatible avec la plupart des smartphones, idéal pour le streaming en direct, l'enseignement en ligne, le maquillage, les photos, les films, l'enregistrement vidéo, les décors sombres, la beauté du visage, le détourage des sourcils, il peut également être utilisé comme lampe de bureau pour la lecture. 【Télécommande Bluetooth et support universel pour téléphone】Il existe une télécommande Bluetooth pour vos téléphones Apple ou Android, ce qui vous rend plus pratique pour prendre des photos ou des vidéos. Également livré avec un support de téléphone universel, adapté à presque tous les smartphones, tels que iPhone XS / XS Max / XR / 7 Plus / 7 / Samsung Note 8 / S8 / S9 / LG / HTC, etc. 【Alimentation USB 】- NOTE ; uniquement applicable à une alimentation supérieure à 1,5A. Aucune batterie nécessaire, fonctionne avec la plupart des appareils qui supportent le port USB, comme les ordinateurs portables, les PC, les banques d'alimentation, les chargeurs USB, les adaptateurs secteur, etc.