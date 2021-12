Astuce : découvrez comment supprimer un dossier de la recherche et masquer des fichiers Windows 11

Microsoft prépare ses systèmes avec les outils nécessaires pour les utilisateurs et Windows 11 ne fait pas exception. Tout ce dont vous avez besoin est là et prêt à être utilisé pour tirer le meilleur parti de ces systèmes.

Pour prouver que ce scénario est réel, il existe des petits tests intéressants. Aujourd’hui, nous vous montrons comment supprimer un dossier de la recherche Windows 11 et masquer les fichiers stockés à cet emplacement.

La recherche Windows 11, si elle est utilisée correctement, est un outil très utile pour les utilisateurs. Il suffit de savoir quoi chercher et comment le rechercher pour trouver rapidement tout ce que vous voulez, que ce soit dans n’importe quel type de fichier.

Bien entendu, cette recherche peut être paramétrée et adaptée aux besoins de l’utilisateur. C’est ici que vous pouvez définir, par exemple, les dossiers que vous souhaitez supprimer des index et omettre les chemins où les fichiers seront recherchés.

Pour ce faire, ouvrez la recherche Windows 11, puis ouvrez l’onglet Confidentialité et sécurité, sur le côté gauche. Ensuite, sur le côté droit, recherchez l’entrée Rechercher dans Windows. Cela devrait être au milieu des options présentes.

Dans la nouvelle zone, ils devraient maintenant descendre dans le dossier Exclure de la zone de recherche améliorée. Ici, vous avez la liste des endroits où Windows 11 ne cherchera pas, déjà défini par le système. Il leur suffit d’ajouter celles qu’ils souhaitent supprimer.

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un dossier exclu et définissez l’emplacement à exclure du processus de recherche de Windows 11. À partir de ce moment, et dans toute recherche, cet emplacement sera omis et ne sera pas évalué.

C’est ce moyen simple d’exclure les dossiers dans lesquels vous ne voulez pas que la recherche Windows 11 aille. Ainsi, tout ce que vous mettez sera hors de vue de ce système et ne sera pas présenté comme résultat.