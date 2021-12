Comment consulter les résultats de la Loterie de Noël 2021 depuis votre mobile

Avez-vous fait partie des chanceux ? Ce sont tous les moyens de consulter les résultats de la Loterie de Noël 2021 depuis votre mobile.

Comme chaque année à cette époque, il est temps à nouveau de profiter de la magie de la Loterie de Noël, et de vérifier si nous avons été l’un des quelques heureux gagnants du tirage. En cette année atypique, une bonne partie de la population espagnole a à nouveau une ou plusieurs participations au tirage au sort où les Loteries et Paris d’État distribueront des prix d’une valeur totale de 2 380 millions d’euros, dont 680 millions iront à les gagnants du premier prix, communément appelé le « Fat Christmas ».

Si vous êtes au travail ou que vous ne pouvez tout simplement pas suivre le tirage de chez vous, sachez que vous pouvez consulter les résultats de la loterie de Noël en ligne depuis votre mobile. Aujourd’hui, nous vous expliquons comment procéder et quel est le moyen le plus fiable de vérifier vos billets.

Sites Web pour vérifier les résultats et rechercher vos numéros

L’un des moyens les plus rapides de vérifier les numéros de tirage de la loterie de Noël 2021 consiste à utiliser les différents sites Web dédiés à l’affichage des prix. Voici quelques-uns des meilleurs que vous pouvez utiliser :

Site officiel de la loterie de Noël

Les loteries et paris d’État ont permis, comme chaque année, un site officiel à partir duquel il est possible de consulter notre numéro et de vérifier s’il a été attribué.

C’est un outil très simple d’utilisation, puisqu’il suffit d’y accéder, d’entrer le numéro de notre dixième et le montant joué. Ensuite, en cliquant sur le bouton « Ok », nous pourrons savoir si nous avons un dixième gagnant.

Gardez à l’esprit que ce site Web est constamment mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux numéros et prix sont tirés, la meilleure chose à faire est donc de le consulter fréquemment ou d’attendre la fin de la tombola.

Loteries et paris d’État

L’organisme en charge des Loteries et jeux d’État d’État a également son propre site Web pour rechercher les numéros de loterie de Noël en ligne et vérifier si nous faisons partie des chanceux.

Cette page offre la possibilité de saisir nos numéros et participation en euros, et ainsi vérifier si un de nos billets a été attribué.

Comme le reste des plates-formes de ce type, ce site Web est mis à jour de temps en temps pour présenter les nouveaux numéros gagnants.

Applications pour vérifier les résultats de la loterie de Noël

Cependant, si vous préférez vérifier vos numéros de loterie de Noël depuis votre mobile, vous pouvez toujours utiliser l’une des applications pour smartphone existantes. Ce sont les plus populaires :

TuLotero

Comme chaque année à cette époque, TuLotero est à nouveau l’une des applications les plus téléchargées à ces dates.

Et c’est une application des plus complètes qui vous permet de vérifier les prix Christmas Giveaway depuis votre appareil, à tout moment et en tout lieu.

L’application est régulièrement mise à jour avec les derniers numéros gagnants, afin que vous puissiez savoir en temps réel si l’un de vos numéros a été récompensé par le Gordo, ou si vous devrez attendre l’année prochaine.

LoteriesPRO

L’application officielle des loteries et paris d’État est une autre très bonne option pour vérifier si notre compte bancaire est sur le point de recevoir un revenu juteux grâce au tirage de la loterie de Noël.

Cette application vous permet de vérifier les numéros gagnants et de vérifier si nos billets font partie des gagnants. De plus, sur Android, il existe deux applications différentes créées par l’organisme, ce qui peut être utile lors de la vérification des récompenses.

À quelle heure se joue la loterie de Noël ?

Le tirage de la loterie de Noël 2021 a lieu ce mercredi 22 décembre.

Pour la première fois de l’histoire, il se tiendra sans la présence du public au Théâtre Royal pour des raisons de sécurité sanitaire. Ce qui n’a pas changé, c’est son horaire, car une année de plus, le tirage commencera à 09h00 du matin, heure espagnole, et 15 minutes plus tard, à 09h15, les premières boules de numéros et de prix commenceront à être tirées.

La célébration durera probablement entre trois et quatre heures. Ainsi, les résultats devraient être disponibles dans leur intégralité vers 13h00.

Comment suivre le tirage en direct en ligne

Comme chaque année, le Tirage sera retransmis en direct dans son intégralité sur La 1 de RTVE. Il est possible de suivre en direct et en ligne la célébration du tirage de la loterie de Noël 2021 sur le site officiel de la RTVE.

Cependant, cette année, un flux en direct a également été activé sur le site officiel de la Loterie de Noël, qui sera mis à jour en temps réel avec les différents prix. Il existe également un streaming vidéo qui vous permet de suivre le tirage en direct.

Quels sont les prix de la loterie de Noël ?

Un autre aspect qui n’a pas changé cette année sont les prix de la loterie de Noël.

El Gordo (1) : 4 000 000 euros

2e Prix (1) : 1 250 000 euros

3ème Prix (1) : 500 000 euros

4ème Prix (2) : 200 000 euros

5ème Prix (8) : 60 000 euros

Mais ce ne sont pas les seuls prix disponibles. Dans le cas où certains des numéros de nos dixièmes coïncident avec les numéros gagnants, nous pouvons demander l’accès à un autre type de prix. Dans le tableau disponible ci-dessous, nous listons tous les prix disponibles dans ce Giveaway :

Prix Quantité Prix ​​de la série El Gordo (premier prix) un 4 000 000 d’euros Deuxième prix un 1 250 000 euros Troisième prix un 500 000 euros Quatrième prix deux 200 000 euros Cinquième prix 8 60 000 euros pierres à 5 chiffres 1 794 1 000 euros Approches du premier prix deux 20 000 euros Approches du deuxième prix deux 12.500 euros Approches du troisième prix deux 9 600 euros Des centaines de premier prix 99 1 000 euros Des centaines de deuxième prix 99 1 000 euros Des centaines de troisième prix 99 1 000 euros Des centaines de quatrièmes prix 198 1 000 euros Les deux derniers du premier prix 999 1 000 euros Les deux derniers du deuxième prix 999 1 000 euros Les deux derniers du troisième prix 999 1 000 euros Remboursements (dernier chiffre de la Graisse) 9 999 200 euros

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, Technologie