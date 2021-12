Réseaux : Comment calculer les sous-réseaux pour un scénario donné ?

Le calcul des sous-réseaux/VLSM (Variable Length Subnet Mask) n’est pas un processus difficile, cependant, il nécessite un peu d’entraînement et de concentration, car au milieu de tant de bits, des erreurs de calcul peuvent survenir.

Aujourd’hui, nous laissons ici quelques comptes simples, pour comprendre comment tout fonctionne.

Pour commencer, passons en revue quelques concepts :

Adresse IP – Une adresse IPv4 est composée de 32 bits, ce qui revient à dire qu’elle a quatre octets représentés sous forme décimale (par exemple 192.168.0.1). Une partie de cette adresse nous indique le réseau et l’autre partie nous indique quelle machine.

Masque de réseau – Pour déterminer quelle partie de l’adresse IP identifie le réseau et quelle partie identifie la machine, nous devrons utiliser le masque de réseau associé (masque de sous-réseau ou masque de réseau).

Adresse de diffusion – L’adresse de diffusion d’un réseau/sous-réseau est définie comme une adresse spéciale car elle permet d’envoyer certaines informations à toutes les machines d’un réseau/sous-réseau. Il s’agit toujours de la dernière adresse possible d’un réseau/sous-réseau.

Pour expliquer comment diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux, partons d’un exemple pour faciliter l’explication.

Problème : supposons que vous souhaitiez organiser une LAN Party et que vous souhaitiez créer 6 sous-réseaux. En tant qu’exigence, chacun des sous-réseaux doit prendre en charge 30 hôtes (machines). Votre réseau principal est 192.168.1.0/24 et il prend en charge 254 hôtes. Comment procéder avec cette division?

Pour commencer, rappelons-nous quelles sont les exigences :

Chaque sous-réseau doit prendre en charge au moins 30 hôtes ;

Au moins, nous devons avoir 6 sous-réseaux ;

Avant de procéder aux calculs, voyons s’il est possible de satisfaire ces exigences.

Si mon réseau principal prend en charge 254 machines, alors 30 (PC) x 6 (sous-réseaux) = 180, il sera bientôt possible de satisfaire la demande. Il a également été pris en compte que deux adresses seront « perdues » pour chaque sous-réseau : l’adresse de sous-réseau qui identifiera ce sous-réseau et l’adresse de diffusion de chaque sous-réseau.

En donnant la priorité à l’exigence au niveau du PC, considérons le schéma suivant et répondons à la question suivante : Dans quel numéro de l’ellipse jaune pourraient s’insérer 32 PC (30 est le nombre de PC + 1 qui est l’adresse du sous-réseau et + 1 adresse de diffusion, ce qui donne un total de 32). Il y a maintenant 3 possibilités : 128, 64 ou 32. Cependant, le choix devrait se porter sur 32 car c’est le nombre le plus proche (dans cet exemple, c’est même le même) de celui demandé.

Sachant que le choix est alors de 32 on peut alors rapidement affirmer que les sous-réseaux sont distants de 32 adresses les uns des autres et que l’on peut varier de 3 bits.

De plus, nous devrons également changer le masque du réseau principal et ajuster les sous-réseaux. Étant donné que le masque d’origine est /24 (255.255.255.0) et que nous avons maintenant plus de sous-réseaux et moins d’adresses disponibles pour chaque sous-réseau, le masque devra avancer dans le dernier octet.

Comme nous utilisons 3 bits supplémentaires du dernier octet, ajoutez simplement leur poids (128+64+32 = 224). Le nouveau masque à appliquer aux nouveaux sous-réseaux sera donc : 255.255.255.224 (/27).

Considérant le réseau principal, après sa division en sous-réseaux de 30 hôtes chacun, nous avons quelque chose comme :

A ce stade, nous avons déjà toutes les informations pour répondre à la question initiale. Pour cela, j’ai créé un petit graphique :

Quelques astuces :

Commencez par remplir toutes les lignes associées à l’adresse de sous-réseau. De cette façon, nous savons toujours que l’adresse de diffusion de la ligne précédente est cette adresse-1.

Après avoir connu la diffusion, nous savons également que la dernière adresse valide est l’adresse de diffusion -1.

La première adresse réseau est toujours la somme de +1 à l’adresse de sous-réseau.

Comme nous pouvons le voir, les résultats étaient plus de 6 sous-réseaux, mais nous avons réussi à répondre aux exigences de 30 hôtes par réseau. Sur les 8 réseaux, n’en utilisez plus que 6.