Comment faire le Best Nine d’Instagram pour voir vos meilleures photos de 2021

Passez en revue vos meilleures publications Instagram de l’année dernière en créant votre propre « Best Nine ».

Instagram a décidé de fêter la fin de l’année avec « Playback », une fonction qui permet de revoir les dix meilleures histoires publiées par chaque utilisateur tout au long de 2021. Cependant, de nombreux utilisateurs n’en ont pas assez avec cette revue, et il y a ceux qui manquent le mythique « Best Nine », qui permet de sélectionner les neuf meilleures images et vidéos publiées l’année dernière.

Heureusement pour tous, il est encore possible de créer un « Best Nine » sur Instagram et de partager avec le reste du monde nos neuf meilleurs posts de 2021. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez le faire étape par étape.

Créez votre Instagram’s Best Nine 2021 avec vos neuf meilleures publications

Il est possible de trouver des applications mobiles qui nous permettent de créer une sélection des neuf meilleures publications sur notre profil. Cependant, dans la plupart des cas, ces applications regorgent de publicités et d’ajouts inutiles, ce qui peut alourdir l’expérience.

Pour cette raison, dans ce cas, nous allons utiliser un site Web gratuit qui nous permet de créer et de partager le Best Nine de notre profil, ou celui de tout autre profil Instagram. Il s’agit de bestnine.net, une page qui ne demande pas d’inscription ni de partage de données personnelles, et qui peut également être utilisée de manière totalement gratuite et sans connexion à Instagram. Pour l’utiliser, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez bestnine.net dans le navigateur de votre mobile, tablette ou ordinateur. Assurez-vous que votre profil Instagram est public avant de continuer. Entrez votre identifiant Instagram dans la zone de texte et appuyez ou cliquez sur « Obtenir ». Attendez la fin du processus, cela peut prendre plusieurs minutes. La page sélectionnera automatiquement vos neuf meilleurs articles de l’année. Enfin, enregistrez l’image ou partagez le résultat sur vos réseaux sociaux.

Lorsque vous aurez terminé, vous aurez enregistré une image avec les neuf publications qui ont eu le plus de « J’aime » au cours de la dernière année.

Il convient de mentionner que bestnine.net vous permet également de voir les neuf meilleurs messages de tout autre profil Instagram, tant qu’il est public. En fait, le site Web lui-même nous donne la possibilité de voir la sélection des meilleures publications de certains des comptes les plus célèbres du réseau social.

Bien que ce soit l’un des outils les plus utilisés, il est possible d’en trouver d’autres tout aussi utiles que TopNine.co ou BestNine.co. Ce dernier dispose également d’une application Android qui dispose de plusieurs options supplémentaires, non disponibles dans d’autres outils similaires.

