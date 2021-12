Comment diffuser du contenu d’un PC vers Chromecast

UGREEN Adaptateur Réseau Micro USB vers RJ45 Ethernet Compatible avec Chromecast Google Home Micro USB TV Stick USB Câble Alimentation 1M

[ Forte Compatibilité ] Compatible avec Google Home Mini, Chromecast 1/ 2/ 3 et Chromecast Ultra avec un port Micro USB. Vous pouvez profiter de films/ séries/ jeux/ actualités sportives plus fluides et stables via le réseau filaire que le Wi-Fi. Petit Conseil : Ne supporte Pas Chromecast Google TV avec un port USB C. [ Connexion Ethernet Rapide ] Adaptateur Micro USB vers RJ45 supporte le transfert Ethernet à 10/ 100 Mbps. Micro USB Port supporte 480 Mbps. Vous pouvez profiter d'un réseau filaire plus rapide et stable que le Wi-Fi. Moins d'interférence du signal quand votre Micro USB TV Stick surfe sur Internet par l'adaptateur que le Wi-Fi. [ Plug et Play ] Cet adaptateur Ethernet Micro USB offre l'utilisation pratique, pas besoin d'installer un driver, supporte plug et play. [ Utilisation Facile ] 1. Branchez votre Micro USB TV Stick sur votre TV par l'interface HDMI, et branchez le micro usb port de l'adaptateur sur TV Stick. 2. Connectez un câble ethernet au port RJ45 de l'adaptateur. 4. Branchez le usb 2.0 port de l'adaptateur sur un adaptateur usb chargeur quand vous allez utiliser le TV Stick. [ Petit Conseil ] Quand vous connectez l'adaptateur réseau à TV Stick par la prise de Micro USB 2.0, nous vous conseillons de l'alimenter via connecter le USB 2.0 câble à un chargeur USB secteur DC 5V/ 1A - 5V/ 2A.