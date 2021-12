Comment télécharger des filtres Instagram Stories originaux et gratuits

L’utilisation de filtres s’est emparée de la quasi-totalité des images publiées sur les réseaux sociaux.

La vérité est que cet outil nous aide beaucoup à améliorer ou à donner une touche d’originalité aux photographies que nous voulons montrer sur nos réseaux, à la fois dans le cas d’un selfie et dans le cas d’une photo que nous avons prise d’un autre personne ou un paysage.

Les Stories Instagram ne font pas exception, on pourrait même dire qu’Instagram est l’une des applications dans lesquelles les filtres sont le plus souvent utilisés.

Filtres Instagram, que sont-ils et comment sont-ils utilisés

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques instants, les filtres sont utilisés pour embellir, améliorer ou donner notre propre touche aux images que nous publions sur les histoires Instagram.

L’application elle-même dispose de plusieurs filtres fournis par défaut et pouvant être utilisés par n’importe qui.

Actuellement, nous pouvons trouver environ 50 filtres différents à utiliser dans les images que nous avons dans la galerie et que nous souhaitons publier dans nos histoires. Ces filtres ajoutent différents effets et peuvent être activés ou désactivés à tout moment.

Nous pouvons également trouver de nombreux filtres par défaut dans l’application qui peuvent être utilisés lors de la prise d’un selfie ou de l’enregistrement d’une vidéo.

Mais si vous voulez vous démarquer en utilisant quelque chose de différent de ce que la plupart des gens utilisent, vous pouvez trouver des filtres originaux et gratuits ailleurs.

Si vous voulez savoir comment les obtenir, alors nous vous en informerons.

Comment trouver différents filtres pour les histoires Instagram

Il existe plusieurs façons d’obtenir des filtres pour vos histoires Instagram.

Vous avez la possibilité d’utiliser des filtres que vous avez vus dans d’autres histoires que vous avez aimées, vous pouvez utiliser ceux qui sont fournis par défaut dans l’application et une troisième option consiste à utiliser l’explorateur de filtres Instagram pour trouver plus de filtres.

Ci-dessous, nous vous montrerons comment les utiliser dans chaque cas.

Comment enregistrer et utiliser les filtres que vous avez vus dans les histoires des autres

Sur Instagram, nous pouvons trouver les meilleurs filtres pour nos photos, il est donc très probable que vous ayez trouvé dans les histoires d’autres personnes des filtres que vous avez aimés et que vous aimeriez utiliser les vôtres.

Parmi les options offertes par Instagram, il y a la possibilité d’enregistrer et d’utiliser les filtres des autres.

Les étapes à suivre sont très simples :

Ouvrir l’histoire

En dessous du nom de l’utilisateur vous verrez en minuscules le nom du filtre utilisé.

Appuyez sur le nom et deux options apparaîtront à l’écran :

voir effet

Voir la traduction

Choisissez l’option voir effet, un nouveau menu apparaîtra.

Sélectionnez Parcourir la galerie d’effets

En cliquant sur cette option, vous pouvez explorer pour trouver de nouveaux effets ou en voir d’autres créés par la même personne.

Si vous souhaitez rechercher des filtres pour un utilisateur spécifique, tout ce que vous avez à faire est de choisir l’option Suivre dans le moteur de recherche de filtre, et là, vous verrez les filtres créés par les personnes que vous suivez.

Comment utiliser les filtres par défaut

L’utilisation des filtres par défaut de l’application est très simple, il vous suffit de suivre ces étapes

Dans l’application Instagram, appuyez sur l’image de votre profil qui apparaît dans le coin inférieur droit.

Cliquez sur le + qui apparaît en haut à droite.

Dans le menu Créer, choisissez l’option Historique.

Cliquez sur l’icône de la caméra.

Lorsque la caméra est active, vous verrez les effets disponibles à appliquer en bas de l’écran.

En faisant glisser votre doigt vers la gauche, vous pouvez voir toutes les options disponibles, choisir celle que vous préférez et commencer à enregistrer une vidéo ou prendre un selfie.

Ça y est, il ne vous reste plus qu’à modifier si vous le souhaitez, puis à publier l’histoire que vous venez de créer.

Comment utiliser le navigateur de filtre Instagram

L’application dispose d’un navigateur de filtres intégré, avec lequel vous pouvez trouver un grand nombre de filtres à utiliser dans vos histoires qui ne figurent pas dans les options qui apparaissent par défaut.

Les étapes que vous devez suivre pour explorer les filtres pour les histoires Instagram sont les suivantes

Cliquez sur votre image de profil Instagram.

Appuyez sur le + qui apparaît en haut à droite.

Dans le menu Créer, choisissez l’option Historique.

Cliquez sur l’icône de la caméra.

Lorsque la caméra est active, vous verrez les effets disponibles en bas de l’écran.

En faisant glisser votre doigt vers la gauche, vous verrez toutes les options disponibles.

Lorsque vous arrivez à la dernière option, vous verrez le dessin d’une loupe.

Cliquez sur la loupe pour explorer plus de filtres, vous trouverez de nombreuses options, à la fois dans les filtres créés par d’autres utilisateurs et dans ceux d’Instagram.

Comment créer vos propres filtres pour Instagram

Instagram permet à tout le monde de créer ses propres filtres pour les histoires, donc si vous voulez laisser libre cours à votre imagination, vous avez tous les outils pour le faire.

Pour ce faire, les développeurs d’Instagram et de Facebook ont ​​créé Spark AR Studio, un outil qui permet de créer des filtres à l’aide de la technologie AR (Réalité Augmentée). Nous pouvons utiliser Spark AR aussi bien sur un PC Windows que sur un Mac. Il existe également une version pour les mobiles Android que nous pouvons télécharger sur le Play Store.

Si vous souhaitez télécharger Spark AR Player dans sa version bêta pour Android, vous pouvez le faire en utilisant le bouton que vous verrez ci-dessous.

Sur la page officielle de Spark AR Hub, vous pouvez trouver de nombreux exemples de filtres et de skins ainsi que de l’aide pour apprendre à les utiliser.

Sans aucun doute, à partir de maintenant, vous savez déjà comment obtenir des filtres originaux et gratuits pour vos Stories Instagram et si vous osez aller un peu plus loin, vous pouvez commencer à créer les vôtres.

