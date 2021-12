Filtre "Maintenant, c’est à votre tour" ou "Votre tour" sur Instagram : comment il est utilisé et à quoi il sert

Filtrez « À votre tour » : le nouvel outil qu’Instagram a inclus dans les stories pour devenir viral. Ne perdez pas les détails sur cette fonctionnalité.

Instagram a ajouté de très bonnes fonctionnalités et fonctions à son système. Et jusqu’à présent, les histoires ont été les protagonistes. Désormais, il est non seulement possible d’ajouter des liens vers des histoires Instagram, mais aussi le filtre « Maintenant vous » ou « À votre tour » est arrivé comme stratégie pour lancer des sujets, des défis et des publications.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce filtre pour les stories Instagram, ne vous détachez pas de votre écran et poursuivez la lecture de cet article.

Instagram : qu’est-ce que c’est et comment utiliser le filtre « Maintenant vous » ou « À votre tour »

Si vous voulez savoir en quoi consiste le nouvel sticker « À votre tour » sur Instagram, ne vous inquiétez pas. Cette fois, nous vous dirons tout à ce sujet.

C’est un filtre ou un sticker qui se charge d’ajouter un ou plusieurs sujets particuliers directement aux histoires, tout cela dans le but de créer une communauté collective et, bien sûr, d’augmenter la participation selon les sujets qui leur plaisent le plus. .

Comment utiliser le sticker « A votre tour » sur Instagram ?

Ci-dessous, vous pouvez voir comment placer ce mode dans les stories Instagram et faire interagir les gens de manière très dynamique et sans perdre le fil du sujet.

Assurez-vous que la dernière version d’Instagram est installée.

Entrez sur Instagram, depuis votre mobile Android ou iOS.

Cliquez sur « Votre histoire » pour créer une histoire sur Instagram.

Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez télécharger dans les stories.

Cliquez maintenant sur l’icône d’sticker qui s’affiche en haut de l’écran.

Sélectionnez l’sticker « À vous de jouer », qui est accompagné d’une icône d’appareil photo.

Maintenant, vous verrez une petite zone de texte où vous devez proposer un sujet à vos abonnés. Ensuite, vos amis et d’autres personnes pourront voir les histoires qui sont ajoutées à cet sticker.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Terminé ».

Il ne reste plus qu’à espérer que d’autres personnes commencent à interagir avec votre histoire et puissent répondre via le fil que vous avez créé.

Si vous ou quelqu’un d’autre touchez l’sticker, vous pourrez voir le fil de réponse jusqu’à présent, en plus, vous pourrez inclure votre réponse grâce au bouton « A votre tour ». Cool hein?

