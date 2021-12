Comment utiliser les mots de passe iCloud sous Windows

La plupart des utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac s’appuient sur le « porte-clés » d’iCloud pour stocker et gérer leurs mots de passe en toute sécurité. Cependant, ne serait-il pas étonnant de pouvoir également utiliser cet outil sur votre PC Windows ? Eh bien, sachez que c’est possible grâce aux dernières mises à jour iCloud pour Windows.

Découvrez à quel point il est facile d’utiliser les mots de passe iCloud sous Windows.

Jusqu’à très récemment, Apple limitait la fonctionnalité Keyring à ses propres appareils. Cela signifiait que les utilisateurs de PC Windows devaient utiliser un outil de gestion de mot de passe tiers.

Grâce aux dernières mises à jour iCloud pour Windows, les problèmes de compatibilité appartiennent désormais au passé. Si vous êtes un utilisateur Windows qui possède un iPhone, les mots de passe iCloud peuvent désormais être utilisés de manière fiable.

Mots de passe iCloud sur votre PC Windows

Pour accéder aux mots de passe, vous devez disposer de la dernière version d’iCloud pour Windows (12.0 ou supérieure). De plus, vous devez avoir installé Google Chrome ou Microsoft Edge sur votre ordinateur, car cette extension n’est actuellement disponible que pour eux. Dans cet article, nous utiliserons Google Chrome.

Pour utiliser les mots de passe iCloud sur votre PC Windows, suivez ces étapes :

1. Lancez iCloud après l’avoir installé.

2. Connectez-vous avec votre compte Apple.

3. Une fois que vous êtes dans le menu principal de l’application, vous verrez la fonction « Mots de passe ». Il sera bloqué si vous n’avez pas installé Chrome. Si tel est le cas, procédez à l’installation du navigateur.

4. Ajoutez l’extension « Mots de passe dans iCloud » à Chrome. Pour ce faire, cliquez sur « Installer l’extension » comme indiqué ci-dessous.

5. Dans la pop-up qui apparaît sur votre écran, cliquez sur « Télécharger… ». Et dans la fenêtre qui s’ouvre (extension chrome) cliquez sur « Installer ».

6. Cliquez maintenant sur « Appliquer » pour enregistrer vos modifications.

7. Ouvrez Chrome et cliquez sur l’icône d’extension « Mots de passe dans iCloud » comme indiqué ci-dessous. Il vous sera demandé de saisir à nouveau un code de vérification. Windows iCloud affichera le code de vérification que vous devez entrer dans le coin inférieur droit de votre écran.

Une fois le code entré, l’extension sera activée et vous pourrez accéder à vos mots de passe enregistrés et les utiliser lors de la connexion aux sites Web. Chaque fois que vous êtes sur la page de connexion d’un site Web pour lequel vous avez enregistré le mot de passe, l’extension vous demandera de choisir un mot de passe enregistré.

Si vous ne recevez pas cette demande particulière, vous pouvez simplement cliquer sur l’icône iCloud. Si vous choisissez de ne jamais enregistrer votre mot de passe pour un site Web spécifique auquel vous avez accédé à l’aide d’autres appareils Apple, l’extension iCloud vous le dira également.

