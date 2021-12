Comment créer un groupe sur Instagram étape par étape

Nous vous montrons étape par étape comment créer une discussion de groupe sur le réseau social Instagram. C’est facile!

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment. Et c’est que cette plate-forme particulière a beaucoup évolué depuis sa création et a réussi à attirer des millions d’utilisateurs dans le monde.

Grâce aux dernières mises à jour, il est non seulement possible de répondre et de citer des messages, mais vous pourrez également vous sentir plus proche de votre famille et de vos amis.

Et malgré le fait que l’une des fonctions les plus utilisées dans les services de messagerie tels que Telegram et WhatsApp soit la création de groupes, jusqu’à présent Instagram ne l’avait pas intégrée.

Cependant, et à la surprise de beaucoup, le célèbre réseau social a ajouté à son système la possibilité de pouvoir communiquer avec des amis via un groupe. Quelque chose d’assez pratique que nous attendions tous.

Si vous voulez savoir comment créer un groupe sur Instagram, ne vous inquiétez pas. Dans cet article, nous allons vous montrer toutes les étapes à suivre pour que vous puissiez communiquer avec tout le monde à partir d’un seul endroit.

Ainsi, vous pouvez créer une discussion de groupe sur Instagram

Il faut garder à l’esprit que l’option de créer des groupes sur Instagram est déjà disponible, à la fois pour Android et iOS. Voici les étapes à suivre :

Assurez-vous d’avoir la dernière version d’Instagram.

Entrez Instagram depuis votre mobile Android ou iOS.

Cliquez sur le bouton message situé dans la partie supérieure droite de l’application.

Appuyez ensuite sur l’icône crayon et papier, qui se trouve en haut à droite.

Dans cette section, tous vos abonnés seront affichés, sélectionnez simplement les utilisateurs qui feront partie du groupe.

Une fois que vous avez sélectionné les membres du groupe, appuyez sur le bouton « Chat » et vous avez terminé.

En suivant ces étapes, vous aurez créé avec succès le groupe Instagram. Il ne reste plus qu’à sauvegarder le groupe, pour cela vous devez démarrer la conversation.

L’un des avantages de créer des groupes sur Instagram est qu’il prend en charge un grand nombre de membres et que vous pouvez également envoyer des notes vocales, des images et même passer des appels vidéo. Vous pouvez également le configurer en fonction de vos besoins, modifier le nom, les messages silencieux, les mentions silencieuses, les notifications d’appel silencieuses et plus encore.

Comment changer le nom du groupe de discussion sur Instagram

Si vous avez déjà créé plusieurs groupes d’amis sur Instagram et que vous souhaitez maintenir l’ordre, vous devez configurer les options, parmi lesquelles il est possible de modifier le nom du groupe afin de les identifier plus rapidement. Voici la bonne façon de procéder :

Entrez dans le groupe de discussion sur Instagram auquel vous souhaitez modifier le nom.

Appuyez sur les noms des membres, en haut au centre.

Supprimez maintenant chacun des noms, écrivez le nom idéal et cliquez sur « Terminé ».

Comment ajouter plus de personnes à une discussion de groupe sur Instagram

Pour ajouter d’autres membres à vos groupes créés sur Instagram, suivez les étapes que vous verrez ci-dessous :

Entrez dans le groupe de discussion.

Cliquez sur le nom du groupe et accédez directement à la rubrique « Membres ».

Vous verrez immédiatement tous les utilisateurs qui sont dans le groupe. Cliquez sur l’option « Ajouter des personnes », cela affichera votre liste d’abonnés, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter et cliquez sur « Terminé ».

Comment quitter un groupe Instagram

Si vous ne souhaitez appartenir à aucun de ces groupes, soit parce que cela ne vous plait pas, soit simplement parce que cela interrompt vos activités quotidiennes, voici ce que vous devez faire pour le quitter :

Entrez le groupe de discussion que vous souhaitez quitter.

Appuyez sur le nom du groupe de discussion.

Localisez la section « Membres » et recherchez l’option « Quitter le chat ».

Si, pour une raison quelconque, vous êtes l’administrateur du groupe, vous devez désigner l’un des membres du groupe en tant qu’administrateur avant de quitter la conversation.

Comme vous le verrez, c’est le moyen le plus simple de créer un groupe sur Instagram étape par étape et de le configurer de la bonne manière. Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à jeter un œil à comment ajouter de nouveaux membres aux groupes Telegram.

