Astuce : Comment activer automatiquement le mode sombre sur votre smartphone Xiaomi

Au cours des dernières années, le mode sombre a gagné de plus en plus d’adeptes, non seulement sur les smartphones mais sur tous les systèmes d’exploitation. Les améliorations que ce mode apporte sont bien connues, mais il reste encore un simple écart qui pourrait être créé.

Nous parlons de la possibilité d’activer automatiquement le mode sombre, que la plupart des systèmes n’offrent pas. Xiaomi dans son MIUI a comblé cette lacune et a une solution pour les utilisateurs. C’est simple à appliquer et fonctionne comme prévu.

En plus d’avoir un effet positif sur la fatigue que provoque l’utilisation d’un écran, le mode sombre a également un rôle important dans l’économie de batterie. Beaucoup optent pour cette option toujours active, quelque chose que tout le monde n’embrasse pas.

Ces derniers utilisateurs, du fait de leur choix, doivent activer et désactiver le mode sombre manuellement, ce qui serait simple à automatiser dans les smartphones d’aujourd’hui. Xiaomi a la solution et c’est simple à appliquer sur son interface Android, il suffit de l’activer et de choisir comment et quand le faire.





Commencez donc par ouvrir les paramètres du smartphone Xiaomi. Ici, au milieu de la liste des options présentées par MIUI, vous trouverez celle que vous devez ouvrir. Nous parlons de l’entrée appelée Écran, où les options recherchées sont accessibles.

Ensuite, et immédiatement en haut, vous trouverez la nouvelle option que vous recherchez. Il montre comment le mode sombre fonctionnera et vous permet de voir immédiatement les avantages pour l’utilisateur. Par conséquent, ils doivent choisir l’option Programmer le mode sombre.





Il doit être désactivé et doit donc être allumé. Reste ensuite à choisir comment ils souhaitent que cela soit porté à l’interface du smartphone Xiaomi.

Il y a le mode lever au coucher du soleil, qui rendra tout automatique et adapté à la période de l’année. Ils peuvent également choisir le mode Personnalisé, où ils choisissent les heures de début et de fin du mode sombre.





Avec le réglage actif dans MIUI, il ne reste plus qu’à attendre le moment choisi. Le smartphone Xiaomi va changer d’interface et donner à l’utilisateur une image adaptée aux environnements moins lumineux et moins fatiguant la vue de l’utilisateur.

Cela peut être la solution pour tous ceux qui souhaitent activer le mode sombre automatiquement et sans aucune intervention. A l’heure ou à la disparition du soleil, ce mode s’active et l’utilisateur a la solution en vue.