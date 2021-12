Epic Games offrira un jeu vidéo par jour pour Noël : voici comment les obtenir

Du 16 décembre au 30 décembre 2021, la boutique proposera un jeu vidéo gratuit par jour, pour un total de 15. Vous trouverez ci-dessous les détails pour pouvoir participer à l’initiative Epic Games.

Epic Games Store, la plateforme numérique de la célèbre maison de logiciels derrière Fortnite, se prépare à une sorte de calendrier de l’avent sur le thème des jeux vidéo : du 16 décembre au 30 décembre 2021, la boutique proposera un jeu vidéo gratuit par jour, pendant une total de 15. Contrairement au service Xbox Game Pass, qui nécessite un abonnement mensuel pour accéder à la bibliothèque numérique de titres, l’initiative Epic Games n’entraîne aucun coût. Créez simplement un compte pour accéder à la boutique et obtenez le jeu vidéo du jour en cadeau. Le premier mis à disposition devrait être Shenmue III, le troisième volet de la série emblématique SEGA.

La nouvelle n’est pas tout à fait officielle pour le moment, mais vient de Dealabs Billbill-Kun, un utilisateur qui a fait ses preuves pour avoir divulgué la liste des jeux vidéo en cadeau avec la PlayStation Plus de septembre, octobre, novembre et décembre, en en plus des titres Xbox Live Games de décembre. . Epic Games a seulement annoncé que le 16 décembre, il offrirait un « jeu mystère » en cadeau. Au-delà de la fiabilité de Dealabs, ce n’est pas la première fois que la maison de logiciels lance une telle initiative : pendant la période de Noël 2020, le magasin a hébergé 15 jeux gratuits, tandis que pendant les vacances de Noël de l’En 2019 il y avait 12 jeux comme Par conséquent, la fuite de l’utilisateur semble fiable. Cependant, de nouvelles déclarations officielles d’Epic Games sont attendues.

Récemment, la société de logiciels a été occupée par les débuts du chapitre 3 de Fortnite. Après une bataille finale épique contre la reine des cubes, le monde du jeu s’est à nouveau transformé pour lancer une nouvelle phase de l’écosystème de la bataille royale. Cette phase s’appelle Sottosopra et vise à être un point de rencontre entre les nouveaux joueurs et les fans de longue date. Le personnage clé de cette première saison du chapitre 3 est Spiderman, le célèbre héros Marvel. Même dans cette phase, les crossovers continuent d’être le hub central de Fortnite.