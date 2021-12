Voici comment vous pouvez voir votre lecture Instagram 2021 : passez en revue vos 10 meilleures histoires de l’année

Vous pouvez désormais revoir vos 10 meilleures histoires de l’année sur Instagram avec Playback 2021.

Un an de plus, Instagram offre à ses millions d’utilisateurs à travers le monde la possibilité de jeter un œil à ses dix meilleures histoires des derniers mois. Poursuivant la mode de Spotify Wrapped, le réseau social appartenant à Meta nous apporte son Playback 2021 particulier.

Dans le cas d’Instagram, les utilisateurs ont la possibilité d’examiner les 10 histoires qu’Instagram considère les améliorations parmi toutes celles partagées sur notre compte au cours de l’année.

Vos 10 meilleures histoires de l’année, grâce à Instagram Playback

Comme avec Spotify, les utilisateurs n’auront rien à faire de particulier pour voir leur Playback Instagram : l’accès à cette section apparaîtra directement sur la page principale de l’application, tout en haut. Il suffira d’effleurer cet accès pour visualiser le résumé de notre année avec les dix meilleures histoires.

De même, il y aura la possibilité de partager à nouveau ces histoires avec nos abonnés, ou d’en ajouter d’autres qui, selon nous, devraient figurer dans le résumé de l’année. Et, si vous voyez le « Playback » d’un autre utilisateur, en touchant l’sticker « 2021 », il sera possible de créer le vôtre – si vous ne l’avez pas déjà fait -.

L’Instagram Playback 2021 ne sera disponible que quelques semaines, il est donc conseillé d’accéder à la fonctionnalité le plus tôt possible afin de ne pas manquer l’occasion de jeter un œil à nos meilleures publications éphémères de l’année dernière.

À titre de curiosité, il convient de mentionner que ce Playback succède au mythique Instagram Best Nine qui, jusqu’à l’année dernière, permettait de collecter les neuf meilleures publications de l’année. Une preuve de plus que les Stories sont devenues la méthode préférée de partage de contenu pour les utilisateurs d’Instagram.

