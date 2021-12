Google a son propre Wrapped avec les meilleures photos de votre 2021: voici comment vous pouvez le voir

Si vous utilisez Google Photos, l’application peut vous surprendre : certains utilisateurs voient un résumé de leur année sous forme de photos.

Google ne veut pas rester en dehors de la mode des « Wrapped », « Rewind » et autres fonctions dédiées à la revue des meilleurs moments de l’année pour chacun des utilisateurs de ses principales plateformes. La société a déjà partagé la liste des vidéos les plus vues sur YouTube Espagne et les termes de recherche les plus répétés. Maintenant, il a décidé de créer une expérience plus personnelle grâce à l’un de ses services les plus utilisés au monde.

Et c’est que certains utilisateurs de Google Photos voient comment l’application leur montre de nouveaux souvenirs qui passent en revue leur année 2021 à travers les meilleures photos prises au fil des mois, sélectionnées par l’intelligence artificielle intégrée à l’application elle-même.

Vos meilleures photos de l’année, sélectionnées par Google Photos

Comme indiqué dans 9to5Google, Google Photos montrerait une nouvelle collection de souvenirs appelée « Best of 2021 » ou « The best of 2021 ».

Certains des événements les plus importants de l’année y sont passés en revue sous forme de photographies. Il ne semble pas clair quel modèle l’application suit lors de la sélection d’images.

Pour l’instant, oui, il y a un petit inconvénient : tous les utilisateurs ne semblent pas bénéficier de cette fonction, et seuls certains peuvent jeter un œil au bilan de leur année à travers des images enregistrées dans Google Photos. Nous avons essayé de vider le cache et de forcer l’arrêt de l’application, mais l’application n’affiche toujours pas ces nouveaux souvenirs.

Quoi qu’il en soit, il est très probable que la fonctionnalité finira par atteindre tôt ou tard tous les utilisateurs de Google Photos. Une fois disponible, il apparaîtra en haut de l’écran d’accueil de l’application, avec le reste des souvenirs.

