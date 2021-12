Comment vérifier votre historique de connexion dans Gmail : découvrez s’ils accèdent à votre messagerie

Si vous souhaitez savoir si quelqu’un a saisi votre adresse e-mail Gmail, procédez comme suit. Très facile!

L’une des plateformes de messagerie les plus utilisées dans le monde est Gmail. Et ce n’est pas pour moins, car de nos jours, il est possible de se connecter à presque toutes les plateformes avec un compte créé et, bien sûr, son système de sécurité est assez décent.

Cependant, malgré la sécurité offerte par le service, il est possible qu’un intrus ait réussi à accéder au courrier électronique et puisse fouiner des informations personnelles. Heureusement, dans cet article, vous pouvez apprendre comment vérifier votre historique de connexion dans Gmail et savoir s’ils accèdent à votre messagerie.

Créer un compte Gmail : comment le faire depuis votre mobile Android

Comment connaître l’historique de connexion dans Gmail

Pour la commodité de l’utilisateur, Gmail dispose d’une section spécialisée où vous pouvez voir toutes les connexions effectuées au cours des 3 derniers jours, et quelques détails supplémentaires tels que : type d’accès, emplacement avec adresse IP, date et heure. Si vous souhaitez connaître l’historique complet des connexions, il vous suffit de suivre ces étapes :

Connectez-vous à votre ordinateur, car cette option n’est disponible que dans la version Web de Gmail.

Une fois connecté, allez directement en bas à gauche de la page et cliquez sur l’option « Détails ».

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre qui affichera différentes connexions, chacune avec son heure et son type d’accès respectifs.

Si vous faites attention, en bas de la fenêtre il affichera l’adresse IP où vous êtes connecté, il ne reste plus qu’à comparer avec l’IP indiquée dans la case.

Il est à noter que peut-être dans certaines connexions il affiche une adresse IP autre que votre IP locale, c’est parce que lorsque vous vous connectez à votre mobile, votre opérateur vous attribue une autre adresse IP. Cependant, le pays doit être le même.

Par conséquent, si dans la liste ci-dessus, il y a une session dans un autre pays, cela signifie qu’une autre personne a accès à votre e-mail, ce que vous devez faire est de changer le mot de passe de l’e-mail dès que possible ou de vous déconnecter de l’appareil intrus.

Comment se déconnecter de Gmail sur tous les appareils

Si vous avez récemment découvert qu’un inconnu s’est connecté à votre compte Gmail, ne vous inquiétez pas. Voici ce que vous devez faire pour vous déconnecter à distance de Gmail et vous débarrasser définitivement des intrus.

Connectez-vous à la version Web de Gmail.

Allez en bas du réseau de messagerie et cliquez sur « Détails ».

Cliquez sur « Vérification de la sécurité ».

En cliquant sur l’option Vérification de sécurité, une nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvrira.

Cliquez maintenant sur l’option « Vos appareils ».

Cela lui permettra d’afficher tous les appareils où se trouve une session ouverte. Localisez le périphérique indésirable, cliquez sur les trois points, puis cliquez sur l’option « Quitter » et c’est tout.

Maintenant que vous avez appris à vérifier votre historique de connexion dans Gmail, n’hésitez pas à jeter un œil à la configuration des paramètres Google et à l’activation de la double vérification Google.

Gmail pour Android vous permet désormais de trouver des e-mails plus rapidement grâce à ses nouveaux filtres avancés

Maintenant que vous avez appris à vérifier votre historique de connexion dans Gmail, n’hésitez pas à jeter un œil à la configuration des paramètres Google et à l’activation de la double vérification Google.

Sujets associés : applications, applications Google, Gmail