Astuce : Comment savoir si votre smartphone Xiaomi est authentique ou faux

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les consommateurs choisissent souvent d’acheter leurs smartphones plus axés sur le prix et non sur ce qui compte vraiment. Cela peut conduire à des situations délicates où ils achètent des produits contrefaits ou contrefaits.

Cela est vrai et ne peut souvent pas être confirmé avant qu’il ne soit trop tard. Xiaomi a la possibilité de valider ses smartphones et ainsi offrir une plus grande sécurité à ses clients. Voici comment savoir si votre smartphone Xiaomi est authentique ou faux.

Avec de plus en plus d’endroits pour acheter des smartphones sur Internet, nous nous tournons souvent vers des sites peu fiables pour nos achats. Nous sommes soumis à la réception de produits qui ne sont pas destinés. Pour prouver si un smartphone Xiaomi est authentique ou faux, suivez simplement ces étapes.

#1 – Valider par IMEI ou numéro de série

L’ensemble du processus est effectué sur un site Web créé par Xiaomi à cet effet. Cela peut être utilisé pour valider un smartphone via IMEI ou le numéro de série de l’appareil. Ces informations peuvent être trouvées dans les paramètres de l’équipement ou en composant le numéro *#066#.

En y plaçant les données demandées, ils sauront immédiatement s’il s’agit d’un smartphone officiel, s’il s’agit d’une version chinoise avec une ROM globale ou s’il s’agit de tout autre type d’équipement qui ne les intéresse pas. Tout sera alors montré à l’utilisateur.

#2 – Valider par code de sécurité Xiaomi

Une deuxième vérification qui peut être effectuée donne les mêmes informations sur le site Web créé, mais sans accès aux données du smartphone Xiaomi. Il utilise un scellé présent sur la boîte de l’équipement et a été créé pour ce type de validation.

Il s’agit d’un code à 20 chiffres qui est présent et caché sur un tampon qui doit être gratté par l’utilisateur. Lors de l’accès au code, vous devez le placer dans le deuxième onglet, où cette validation est également effectuée et des informations sur le smartphone Xiaomi sont affichées.

C’est de cette manière simple et rapide qu’ils peuvent en savoir plus sur le smartphone Xiaomi qu’ils ont entre les mains. Il sera très probablement valable et original, mais des cas se présenteront certainement qui rendront les utilisateurs mécontents car ils se rendront compte qu’ils n’ont pas ce qu’ils voulaient acheter et qu’ils l’ont payé.