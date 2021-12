Comment transférer des conversations Whatsapp d’Android vers iPhone, 100% fonctionnel !

Le transfert de conversations WhatsApp d’Android vers iPhone est l’un des premiers problèmes qui surviennent lors du passage d’un smartphone, en particulier d’un système Android à iOS sur l’iPhone.

Cependant, voici un article qui montre comment vous pouvez effectuer ce transfert, facilement, en utilisant UltFone WhatsApp Transfer.

Transférer les conversations WhatsApp d’Android vers iPhone

WhatsApp est un excellent outil pour rester connecté avec les gens qui nous entourent. Il fait clairement partie de la routine quotidienne tant sur le plan personnel que professionnel.

Cependant, en ce qui concerne les sauvegardes, la vérité est que ni Android ni iOS ne pourraient jamais se comprendre à propos de cet outil utile.

D’une part, Android utilise Google Drive pour effectuer des sauvegardes. D’autre part, iOS utilise iCloud Drive.

Maintenant, en raison de cette situation et des différences de stockage, le transfert de sauvegardes de chat entre iOS et Android peut être un problème, voire un enfer.

En fait, ce n’est que récemment que WhatsApp a annoncé qu’il pouvait transférer l’historique des conversations WhatsApp de l’iPhone vers d’autres appareils fonctionnant sous Android 12.

Malgré cela, nous ne pouvons pas transférer nos conversations WhatsApp d’un appareil Android vers un iPhone. Donc, sans aucun doute, l’un des meilleurs moyens de le faire, à partir de maintenant, est d’utiliser UltFone WhatsApp Transfer.

Principales caractéristiques et fonctions d’UltFone WhatsApp Transfer

Premièrement, nous sommes en mesure d’affirmer que nous assistons de plus en plus à un raffinement du logiciel en tant qu’aide potentielle dans les situations quotidiennes et auprès de destinataires de tous types d’utilisateurs.

Ci-dessous, nous listons les principaux points par lesquels ce logiciel se démarque et vous surprendra certainement :

Transférer les conversations WhatsApp vers iOS,

Téléchargez WhatsApp sur un nouveau téléphone,

Sur iOS lui-même, transférez WhatsApp d’iPhone à iPhone,

Une des fonctions les plus intéressantes et utiles : transfert WhatsApp d’Android vers iPhone,

Possibilité d’aller plus loin et de déplacer les conversations WhatsApp de Google Drive vers iCloud,

Google Drive : possibilité de transférer WhatsApp vers iPhone via Google Drive

Déplacez les conversations WhatsApp vers iPhone, sans iCloud,

Téléchargez WhatsApp pour PC.

Il va sans dire qu’en plus de toutes ses capacités, UltFone WhatsApp Transfer propose également :

Transférez directement WhatsApp & WhatsApp Business vers un nouveau téléphone : iOS et Android,

Un seul clic suffit pour sauvegarder ou restaurer les données WhatsApp et WhatsApp Business,

Affichez, sauvegardez et restaurez les données WhatsApp et WhatsApp Business sur iOS et Android.

LINE/Viber/Kik/WeChat : ce sont également des applications prises en charge pour afficher, sauvegarder et restaurer des données sur iPhone,

Compatible avec iOS/iPadOS 15 et Android OS 11.

Comment migrer ou transférer WhatsApp d’Android vers iOS

De nos jours, de nombreux utilisateurs d’Android ne peuvent quitter des yeux la « terre promise » de l’iPhone et acheter un ticket pour rejoindre le club Apple.

Cela laisse souvent un sentiment troublant de dire « au revoir » à nos données WhatsApp lorsque nous passons à un nouveau téléphone. Ci-dessous, nous verrons comment migrer ou transférer WhatsApp d’Android vers iPhone :

Étape 1:

Tout d’abord, téléchargez et installez ce logiciel sur votre ordinateur et lancez cette application. Le logiciel est disponible pour Windows et Mac.

Connectez ensuite l’appareil source (Android) et l’appareil cible (iPhone) à l’ordinateur via le câble USB.

Remarque : si l’appareil Android est allumé mais non reconnu, veuillez suivre les instructions à l’écran pour activer le débogage USB.

Ensuite, les données WhatsApp existantes sur l’appareil iOS cible seront écrasées par de nouvelles données après le transfert.

Étape 2:

Dans cette pause, avant le transfert, suivez les instructions à l’écran pour sauvegarder les données WhatsApp sur l’appareil source.

Si vous l’avez déjà fait, cliquez sur Continuer pour continuer.

Étape 3:

À l’étape suivante, attendez que le programme récupère les données WhatsApp de l’appareil source.

Étape 4:

Par conséquent, pour la sécurité des données, il est nécessaire de vérifier le compte WhatsApp que vous avez utilisé lors de la création de la sauvegarde avant de continuer.

Pour ce faire, entrez simplement votre code de pays et votre numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification.

Vous devrez confirmer votre numéro de téléphone et cliquer sur Continuer pour lancer la vérification.

Remarque : le compte WhatsApp sur votre appareil source peut être déconnecté pendant le processus de vérification. Afin de vérifier avec succès, veuillez ne pas vous connecter à nouveau.

Étape 5 :

Saisissez le code de vérification et cliquez sur Vérifier.

Étape 6 :

Une fois la vérification réussie, ce programme introduira automatiquement l’étape suivante pour générer les données à transférer.

Étape 7 :

Cependant, connectez-vous à WhatsApp sur l’appareil cible avant le transfert, sinon les données restaurées seront invisibles.

Étape 8 :

Bientôt, le programme commencera à transférer les messages WhatsApp d’Android vers iPhone.

Remarque : si Localiser mon iPhone est activé sur votre appareil iOS, veuillez suivre les étapes à l’écran pour désactiver Localiser mon iPhone pour continuer.

Étape 9 :

Et prêt! Maintenant, transférez simplement avec succès les messages WhatsApp d’Android vers iPhone.

Autres guides : comment transférer WhatsApp vers iPhone 13 ou Samsung S20

En fait, nous pouvons dire que la marque a été généreuse dans la création de guides et, parmi beaucoup, nous soulignons celui que nous considérons extrêmement important : comment transférer WhatsApp vers iPhone 13 ou Samsung S20.

Conclusion

Bref, on peut dire qu’UltFone WhatsApp Transfer était un vent de fraîcheur dans le monde des logiciels de transfert, notamment en raison des informations sensibles fournies par WhatsApp.

Ce n’est certainement pas seulement un outil pour les transferts de données. C’est une application de gestion complète, destinée à tous les utilisateurs, qui permettra d’économiser du temps et des efforts de plusieurs manières : que ce soit en sauvegardant des données sur l’iPhone ou sur Android.

Enfin, en résumé, passer d’Android à iOS n’est plus un problème mais un processus très simple.

Enfin, parce que le meilleur est toujours à la fin, nous avons découvert qu’après tout les promos Black Friday et Thanksgiving sont toujours actives donc vous pouvez en profiter jusqu’au 9 décembre.