Comment la nouvelle application VeriricaC19 sait-elle si vous avez un Green Pass ou un Super Green Pass

Vérification de base ou renforcée : à partir d’aujourd’hui, l’application pour vérifier le Green Pass peut être paramétrée de deux manières, pour reconnaître les variantes Super entre les mains des vaccinés et des récupérés.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 janvier, l’utilisation et la vérification du Super Green Pass entreront officiellement en vigueur dans toute l’Italie, la certification verte qui vous permettra de limiter l’entrée à de nombreuses activités uniquement aux personnes vaccinées contre Covid-19 et à celles qui sont déjà récemment guéris de la maladie. Ceux qui font déjà partie de ces catégories n’ont rien à faire pour mettre à jour leur document ; celui qui a toujours gagné le Green Pass un pad après l’autre, pour obtenir la variante Super devra enfin se faire vacciner. Parallèlement à l’entrée en vigueur de la distinction, l’application VerificationC19 a également été mise à jour, que les commerçants et autres personnels de contrôle utiliseront pour distinguer les deux types de documents en circulation.

Ce qui change entre le Green Pass et le Super Green Pass

Esthétiquement, en effet, le Green Pass et le Super Green Pass sont identiques. Après tout, sur le plan formel, il s’agit exactement du même document, et ce qui change est caché dans des codes numériques impossibles à interpréter à l’œil nu. Cependant, la dernière mise à jour de l’application VerificationC19 apporte la possibilité d’intercepter de simples Green Pass avec des variantes Super, et de jouer en cas de violations. Les informations en question sont déjà encodées au sein du QR Code qui constitue le Green Pass ; le motif géométrique composé de carrés noirs et blancs dissimule un long message texte que l’application VerificationC19 peut lire à volonté.

Afin de préserver la vie privée des personnes, seules les données essentielles du document numérisé apparaissent sur l’écran du smartphone, à savoir le nom et le prénom (pour les éventuels contrôles de police) et l’état de validité du certificat ; cependant, les données contenues dans le Green Pass sont beaucoup plus nombreuses, et comportent également des informations qui distinguent ceux qui ont un Green Pass de ceux qui ont un Super Green Pass. Les données en question sont liées au motif de la libération, qui peut être une guérison, un cycle de vaccination valide ou un écouvillonnage négatif réalisé dans les dernières heures. Pour chacun de ces scénarios, le Green Pass stocke des informations telles que – selon les cas – le type et le fabricant du vaccin, la date de guérison de la maladie telle que certifiée par l’ATS local ou des informations sur la date et le type et le responsable de l’écouvillonnage. effectué.

Sur iPhone, vous pouvez enregistrer le Green Pass sur le Wallet : comment fonctionne la nouveauté

Le Switch à l’intérieur de l’application

Ceux qui utilisent l’application VerificationC19 peuvent la configurer en fonction du scénario requis. Par exemple, les travailleurs sur le lieu de travail et les contrôleurs des transports publics n’auront pas besoin d’une application qui sonne l’alarme en présence de simples certificats, car dans l’entreprise et dans les tramways, bus et trains, il est également possible d’être présent avec un certificat d’écouvillonnage négatif ; ces personnes peuvent choisir le type de vérification BASIC dans l’application à partir d’un menu pratique sur l’écran d’accueil. Pour ceux qui travaillent dans un restaurant par exemple, il suffit de choisir la vérification AUGMENTÉE, qui donne un résultat vert uniquement en présence d’un Super Pass Vert.