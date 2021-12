Comment installer WhatsApp Beta sur Windows étape par étape

L’application WhatsApp Beta n’est pas encore officiellement disponible pour Windows, mais avec cette astuce, vous pouvez la télécharger sur votre ordinateur pour en profiter avant les nouvelles.

WhatsApp est la plateforme de messagerie la plus populaire au monde, et c’est probablement aussi celle que vous utilisez pour communiquer. Par conséquent, la meilleure chose est qu’il est disponible pour d’autres appareils au-delà du smartphone, tels que l’ordinateur, pour être toujours accessible. Il est maintenant facile d’utiliser WhatsApp sur votre ordinateur, mais dans ce guide, nous nous concentrerons sur WhatsApp Beta pour expliquer comment l’installer sur Windows et ainsi profiter des développements en cours.

WhatsApp prépare de grandes améliorations pour sa version PC, par exemple le fait que vous n’avez pas besoin d’avoir votre mobile connecté juste à côté. Si vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités de la version de bureau maintenant, nous vous expliquerons comment vous pouvez le faire ci-dessous. L’application n’est pas encore officiellement disponible, mais vous pouvez la télécharger en suivant les étapes simples que nous expliquons dans ce guide.

Comment installer WhatsApp Beta sur Windows

WhatsApp Beta est la version de la plate-forme de messagerie dans laquelle les nouvelles qui n’ont pas encore atteint la version officielle sont disponibles. Bref, c’est une version dans laquelle WhatsApp teste le fonctionnement de ces outils afin de ne pas les lancer avec des erreurs. C’est sans aucun doute une alternative intéressante pour profiter des nouvelles idées de ses développeurs avant le reste des utilisateurs.

Vous pouvez facilement l’installer sur votre ordinateur Windows pour accéder avant les outils que WhatsApp prépare pour sa version de bureau. Nous avons déjà testé le processus et nous sommes ici pour vous expliquer étape par étape comment vous pouvez le faire. Vous devez garder à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta, il y a donc certaines fonctions de base qui ne sont pas disponibles, comme les stickers.

Les astuces essentielles sur WhatsApp que tout utilisateur devrait connaître

De plus, il est important de mentionner que vous devez appartenir au programme WhatsApp Beta, bien que cela ne prenne que quelques secondes. Sans plus tarder, voyons comment installer WhatsApp Beta sur votre ordinateur Windows :

Entrez sur la page WhatsApp Beta dans le Microsoft Store, il s’agit d’un lien partagé par WindowsBlogIta Sur Twitter. Cliquez sur le bouton « Obtenir » qui apparaît sur le côté droit. Dans le menu d’options qui apparaît en haut, cliquez sur « Ouvrir dans le Microsoft Store ». Maintenant, dans le magasin Microsoft, cliquez sur le bouton « Obtenir » qui apparaît sur le côté gauche. Une fois l’installation terminée, cliquez sur le bouton « Ouvrir » et vous accéderez à WhatsApp Beta sur votre ordinateur. Cliquez sur le bouton « Démarrer ».

À ce moment, vous verrez que vous devez utiliser votre téléphone portable pour lire le code QR qui apparaît sur l’écran de l’ordinateur. Par conséquent, ouvrez WhatsApp sur votre smartphone et suivez ces étapes :

Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, entrez dans la section « Appareils liés ». Appuyez sur « Version bêta pour divers appareils ». Sélectionnez « Rejoindre la version bêta ». Appuyez sur « Continuer » pour terminer de rejoindre ce programme. Revenez à l’écran « Appareils associés » et appuyez sur « Appairer un appareil ». Concentrez avec l’appareil photo mobile le code QR sur l’écran de votre ordinateur et le tour est joué, vous serez déjà connecté à WhatsApp Beta.

À partir de ce moment, vous pourrez utiliser WhatsApp Beta sur votre ordinateur Windows. N’oubliez pas qu’il existe des fonctions qui ne sont pas disponibles, telles que la section des discussions archivées, mais qu’il existe d’autres nouvelles fonctionnalités que vous pouvez essayer maintenant, telles que le fait de ne pas nécessairement avoir à être avec le téléphone à côté de l’ordinateur.

De plus, il est nécessaire de préciser que les fonctions qui ne sont pas disponibles actuellement seront disponibles dans les prochaines mises à jour, vous pourrez donc en profiter. D’autre part, via le bouton « Commentaires » qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l’écran, vous pouvez envoyer des commentaires et des suggestions à WhatsApp pour les aider à améliorer la plate-forme de communication.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, Microsoft, WhatsApp

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.