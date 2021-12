Comment retirer de l’argent au guichet automatique avec votre mobile sans avoir à utiliser la carte

Saviez-vous que vous pouvez utiliser votre mobile pour obtenir de l’argent ? Ce sont les étapes que vous devez suivre si vous voulez le faire.

Grâce à des applications telles que Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay, il devient plus facile – et moins traumatisant – d’oublier son portefeuille à la maison. Depuis plusieurs années, les mobiles sont devenus l’un des outils les plus utilisés pour effectuer des paiements sur ce type de plateforme, mais saviez-vous que vous pouvez faire bien d’autres choses en plus de payer ?

Peu de gens savent que, de nos jours, il est possible de retirer de l’argent aux distributeurs automatiques de billets en utilisant les téléphones portables grâce à la technologie NFC, la même technologie qui est normalement utilisée pour effectuer des paiements. Nous allons vous expliquer comment faire, en plus de vous donner quelques indices pour qu’il soit plus facile de savoir sur quels distributeurs vous pouvez retirer de l’argent même si vous avez oublié la carte à la maison.

Comment retirer de l’argent à un guichet automatique en utilisant votre mobile

Lorsque vous téléchargez et configurez une application telle que Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay ou toute autre application de paiement mobile similaire, une carte virtuelle est générée qui est utilisée pour effectuer des paiements avec le mobile sans utiliser la carte physique.

Ce même système peut être utilisé à la fois pour effectuer des paiements et pour retirer de l’argent à un guichet automatique. Mais d’abord, vous devez vous assurer que le guichet automatique que vous allez utiliser est compatible.

Pour cela, il suffit de s’assurer que le symbole universel de la technologie Contactless est bien visible. C’est le même symbole que l’on retrouve dans la plupart des magasins et établissements qui acceptent les paiements de ce type :

Si le guichet automatique en question prend en charge la technologie sans contact, il vous suffit de suivre ces étapes :

Assurez-vous que le NFC de votre mobile est activé. Ouvrez l’application de vos banques ou paiements mobiles que vous utilisez régulièrement. Choisissez la carte que vous souhaitez utiliser pour retirer de l’argent. Rapprochez votre mobile du symbole du guichet automatique sans contact.

Pour finir, il vous suffit de suivre le même processus que vous effectueriez pour retirer de l’argent au guichet automatique à l’aide d’une carte, comme saisir le code PIN de la carte ou choisir le montant d’argent que vous souhaitez retirer. Et bien sûr, n’oubliez pas de retirer votre argent au guichet automatique à la fin.

Il convient de noter que la possibilité de retirer de l’argent sans carte est gratuite et n’implique aucun type de commission supplémentaire. Cependant, si le guichet automatique d’une banque autre que celui de la carte est utilisé, des frais peuvent s’appliquer. Tout dépendra des conditions de chaque client.

Quelles banques le permettent ?

Petit à petit, de plus en plus de banques ajoutent à leurs guichets automatiques la possibilité de retirer de l’argent sans carte via leur mobile. Actuellement, ce sont les banques qui ont des guichets automatiques sans contact :

Abanca

Banque active

Banque Sabadell

banque Santander

Bankia

Bankinter

BBVA

CaixaBank

Cajamar

Banque EVO

ImaginBank

Liberbank

Unicaja

On s’attend à ce qu’au fil des mois, d’autres banques rejoignent la tendance à ajouter la technologie de paiement sans contact à leurs guichets automatiques, de sorte que la possibilité de retirer de l’argent au guichet automatique sans utiliser la carte deviendra un processus très difficile. utilisateurs de smartphones.

