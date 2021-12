Comment contrôler le cycle menstruel avec un Xiaomi Mi Band

Surveillez et contrôlez l’ensemble de votre cycle menstruel avec l’application Mi Fit depuis votre bracelet Xiaomi Mi Band.

Les bracelets d’activité, tels que le Xiaomi Mi Band, sont devenus un idéal complet non seulement pour notre smartphone, mais pour notre santé. En plus de ses multiples fonctions au quotidien.

Ces appareils ne se contentent pas de vous aider dans la gestion de vos notifications, ils vous permettent également de contrôler et d’enregistrer différents aspects de vos activités physiques et de votre santé.

Fait intéressant, l’une des fonctions les plus remarquables de ces modèles du fabricant chinois est le contrôle du cycle menstruel, une fonction très pratique et utile qui peut aider les femmes à contrôler leurs règles.

Si vous possédez l’un de ces bracelets intelligents et que vous souhaitez savoir comment activer le cycle menstruel sur votre bracelet Mi Band, nous vous dirons étape par étape tout ce dont vous avez besoin pour commencer à enregistrer vos informations immédiatement.

Comment fonctionne l’option cycle menstruel sur votre Mi Band

Très bien, vous vous demandez sûrement comment il est possible qu’un bracelet puisse vous aider à contrôler votre cycle menstruel. Le fait est que le bracelet vous aidera à surveiller tous vos changements hormonaux à l’aide de deux aspects : l’application Mi Fit et les informations que vous fournissez.

Dans ce cas, grâce à l’application Mi Fit, vous aurez une interface très complète dans laquelle vous devrez indiquer les symptômes que vous présentez pendant vos règles et ainsi garder une trace de tout changement et faciliter un diagnostic plus précis sur quels seront les jours de vos menstruations, période fertile, jours d’ovulation et plus encore.

Parmi les options pour enregistrer les symptômes, vous trouverez la possibilité de régler le niveau de douleur (légère, modérée ou sévère), la quantité de saignement (léger, moyen et abondant) et même votre humeur.

Après avoir enregistré toutes ces données, vous pouvez voir l’enregistrement directement depuis l’application de calendrier sur votre mobile quand vous le souhaitez ou simplement le vérifier depuis votre bracelet Mi Band via la section « cycles ».

Comment activer la fonction cycle menstruel sur Mi Band

Sachant comment fonctionne cette fonctionnalité, il est temps de découvrir comment vous pouvez l’activer, car contrairement à d’autres wearables, dans le mi Band, il n’est pas configuré par défaut, vous devez donc le faire manuellement dans un premier temps.

Même ainsi, ne vous inquiétez pas, car le processus est très simple et il ne vous faudra pas plus de quelques minutes pour que tout soit connecté, synchronisé et fonctionne parfaitement. Pour ce faire, suivez ce petit tutoriel que nous vous laissons ci-dessous :

La première chose à faire sera de lier votre bracelet Mi Band à votre appareil et pour cela, vous devez télécharger l’application Mi Fit depuis le Google Play Store (Android) ou depuis l’App Store (iOS).

Une fois téléchargé, vous devez vous connecter en utilisant votre compte Google, votre compte Mi (utilisateurs mobiles Xiaomi) ou Facebook. Ensuite, acceptez les autorisations demandées par l’application et poursuivez le processus de synchronisation.

L’étape suivante consiste à lier le bracelet à votre mobile et pour cela, vous devez activer la connexion Bluetooth sur votre mobile et allumer le bracelet Mi Band. Ensuite, vous devez entrer dans l’application « My Fit> Profil> Ajouter un appareil> Bracelet et sélectionner votre Mi Band ».

Après le processus d’appairage, allez dans « Profil> Mon groupe » et vous accéderez aux options de votre bracelet. Là, vous pouvez ajouter ou supprimer des fonctions que vous souhaitez afficher sur l’écran de votre wearable.

Ici, vous remarquerez que l’option « cycles » n’apparaît pas, vous devrez donc appuyer longuement sur l’icône à trois lignes et faire glisser l’option que vous souhaitez afficher. Ensuite, appuyez sur « enregistrer » et c’est tout.

Sur votre Mi Band, vous devez aller dans « Entraînement> Cycles » et commencer à mettre toutes les informations personnelles. Dans cette section, vous trouverez des questions liées à votre cycle menstruel telles que la durée de vos règles, la durée du cycle et le début de votre dernier cycle. Avec ces détails, il sera possible d’obtenir une meilleure approximation de la prédiction de vos règles.

Enfin, vous devez appuyer sur la fonction de prédiction des règles.

Modèles Mi Band compatibles avec la fonction cycle menstruel

Actuellement, il est possible de profiter de cette fonction de contrôle du cycle menstruel sur les Mi Band 5 et Mi Band 6. Dans les deux cas, le processus est le même lors de la configuration et de l’appairage des appareils.

Il va sans dire que c’est une fonction très utile et confortable qui vous permettra de conserver un enregistrement plus détaillé de l’ensemble de votre cycle menstruel directement depuis votre smartphone et sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces. Maintenant, dites-nous, que pensez-vous de cette fonction ?

