Comment répondre à un message sur Instagram : citer les messages étape par étape

Apprenez à répondre aux DM sur Instagram avec ces astuces, soit depuis votre mobile, soit depuis votre PC.

Instagram est l’une des plateformes préférées pour envoyer ou recevoir des messages via le chat, et bien que cela semble être une tâche très simple à faire, si vous débutez dans le monde des réseaux sociaux, cela peut être compliqué.

Heureusement, aujourd’hui, nous allons vous montrer la bonne façon de répondre à un message sur Instagram, citer les messages étape par étape et quelques astuces spéciales pour améliorer l’expérience. Vous osez? Rejoignez-nous pour les voir?

Comment répondre à un message sur Instagram depuis son mobile ?

Ci-dessous, vous pouvez voir la façon la plus simple de répondre à un ou plusieurs messages spécifiques sur Instagram et ainsi rester toujours en contact et informé. Cette procédure de base est également connue sous le nom de « messages de citation », qui suit la séquence des messages, audio ou vidéos et ne se perd pas dans la conversation.

Entrez dans l’application Instagram, depuis votre mobile Android ou iOS.

Cliquez sur l’icône de messagerie qui s’affiche dans la partie supérieure droite de l’écran.

Ensuite, entrez dans le chat où se trouve le message auquel vous souhaitez répondre.

Appuyez et maintenez le message jusqu’à ce que le mot « Répondre » apparaisse. Clique dessus.

Écrivez la réponse et appuyez sur « Envoyer ».

Comment répondre à un message sur Instagram depuis un PC ?

Entrez la version Web d’Instagram depuis votre ordinateur.

Cliquez sur l’icône de messagerie qui s’affiche dans la partie supérieure droite de l’écran.

Ensuite, entrez dans le chat où se trouve le message auquel vous souhaitez répondre.

Survolez le message et 3 options apparaîtront sur le côté droit. Pour répondre au message, cliquez sur la flèche incurvée au milieu.

Écrivez la réponse et cliquez sur « Envoyer ».

Comment répondre à un message sur Instagram depuis la barre de notification ?

Si vous avez un appareil mobile avec la version Android 7 ou iOS 9.1, vous aurez la possibilité de voir une boîte de notification à l’écran qui s’affiche lorsque quelqu’un vous a envoyé un message sur Instagram, tout comme les notifications WhatsApp.

Lorsque la notification s’affiche à l’écran, vous pouvez répondre directement en appuyant sur le mot « Répondre » et même lui donner « J’aime ». Cette action vous donnera l’opportunité de réagir rapidement, surtout si vous êtes en réunion de travail ou en classe.

Que faire des messages d’inconnus sur Instagram ?

Bien que cela puisse paraître étrange, vous pouvez également recevoir des messages sur Instagram de personnes inconnues. Ces personnes sont celles que vous ne suivez pas sur le réseau social, elles n’ont aucun lien avec vous et parfois elles peuvent même être des publicités.

Ces types de messages sont affichés dans la boîte aux lettres Instagram, juste dans le coin supérieur droit indiquant « x demandes », à vous de choisir si vous souhaitez « Accepter », « Supprimer » ou « Bloquer » des personnes. Si vous souhaitez répondre aux messages d’inconnus sur Instagram, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Accepter » et le tour est joué.

Comme vous le verrez, apprendre à répondre à un message spécifique sur Instagram ne vous prendra pas longtemps, alors profitez de toutes ces astuces du réseau social et profitez-en au maximum.

