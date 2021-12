Les noms reflètent l’identité, l’histoire et les expériences d’une personne. À bien des égards, prononcer un nom correctement reflète l’attention et le respect, ce qui est toujours une bonne façon d’aborder quelqu’un. Par conséquent, LinkedIn ne devrait pas être différent.

Découvrez dès aujourd’hui comment ajouter la prononciation de votre nom à votre profil LinkedIn.

À certains égards, il peut être difficile de savoir comment prononcer correctement les noms de tout le monde. De nos jours, il n’est pas rare de travailler avec des personnes de différents pays, d’autant plus que le travail à distance devient de plus en plus présent.

Auparavant, vous auriez dû demander un contact commun ou demander aux gens mal à l’aise lorsqu’ils se rencontraient. Heureusement, LinkedIn permet aux utilisateurs d’ajouter des prononciations afin qu’ils puissent ignorer les introductions étranges et prononcer les noms correctement dès le début.

Comment ajouter la prononciation de votre nom à votre profil LinkedIn

Pour l’ajouter à votre profil LinkedIn, procédez comme suit :

1. Ouvrez l’application sur votre téléphone mobile.

2. Cliquez ensuite sur votre photo de profil et sélectionnez « Afficher le profil » – elle peut sembler un peu cachée.

3. Maintenant, dans votre profil, cliquez sur le crayon d’édition de profil.

4. Allez dans la zone qui dit « Prononciation du nom » et cliquez sur « Ajouter la prononciation du nom ». Si c’est la première fois que vous en ajoutez un, une fenêtre contextuelle peut apparaître vous demandant d’autoriser le microphone de votre appareil à accéder à l’application LinkedIn.

5. Cliquez ensuite sur le bouton d’enregistrement et maintenez-le enfoncé pour vous enregistrer en prononçant votre nom.

6. Lorsque vous êtes satisfait de votre enregistrement, sélectionnez « Appliquer ». Enfin, confirmez votre enregistrement en cliquant sur « Enregistrer ».

Comment éliminer la prononciation de votre nom

Si pour une quelconque raison vous ne souhaitez plus conserver votre nom prononcé sur votre profil LinkedIn, vous pouvez le supprimer sans problème. Pour ce faire, suivez simplement ces étapes :

1. Accédez à nouveau au crayon d’édition de profil.

2. Dans la zone « Prononciation du nom », vous verrez votre enregistrement. Cliquez sur le crayon situé devant.

3. Sélectionnez « Supprimer cette prononciation » et confirmez l’action.

Bien que vous ne puissiez pas forcer d’autres personnes à mettre votre nom sur votre profil LinkedIn, l’ajouter fait une différence. En normalisant l’exactitude des prononciations, nous créons une culture de respect à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du réseau social.

